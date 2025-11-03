Необычный инцидент произошел на Житомирщине: в селе Красные Домики Романовской общины местные жители заметили пару краснокнижных зубров, которые спокойно гуляли по улицам и паслись на приусадебных участках.

Поскольку животные не боялись людей, они могли стать легкой добычей браконьеров. Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский оперативно привлек специалистов, которые вместе с лесоводами организовали настоящую спасательную операцию. Зубров с помощью обычной домашней коровы сначала завели на ферму, а затем пешком перегнали на 27 километров до безопасного вольера в лесу.

Большие среди домов

Сообщение о неожиданных гостях поступило в Госэкоинспекцию 1 ноября. Два зубра, символы могущества украинской природы, свободно передвигались по селу, что сразу вызвало беспокойство.

Начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский объяснил срочность действий:

"Животные свободно передвигались по селу... могли стать легкой добычей браконьеров, было принято решение немедленно привлечь специалистов для выяснения обстоятельств и организации мероприятий по обеспечению безопасных условий для зубров".

Специалисты Экоинспекции и лесная охрана Барановского надлесничества быстро выяснили, что зубры имеют нетипичное поведение: они не боялись ни людей, ни скота. Это свидетельствовало о том, что раньше они, вероятно, имели тесный контакт с человеком и не могли чувствовать себя безопасно в дикой природе.

Корова как инструмент спасения

Спасательная операция оказалась подлинным вызовом. Перегнать таких великанов – задача не из простых. Было решено временно разместить животных на местной ферме.

"Задача оказалась непростой: зубры - не те, кого легко убедить. Но благодаря изобретательности инспекторов, лесоводов и помощи обыкновенной домашней коровы, которая повела их за собой, удалось безопасно завести зубров в помещение фермы", - рассказал Евгений Медведовский.

После ночевки на ферме встал вопрос транспортировки. Использование транквилизаторов или специального транспорта было слишком рискованным, поэтому было принято нестандартное, но безопасное решение: перегнать пешек.

Нелегкая дорога в новый дом

Необычное путешествие пролегло через лес на 27 километров до вольера Барановского надлесничества. Этот перегон стал настоящим событием: местные жители выходили на улицы, чтобы посмотреть на этих "живых великанов, символов могущества украинской природы".

В конце дня, несмотря на все сложности, путешествие успешно завершилось. Зубры безопасно зашли к специальному вольеру площадью 56 гектаров, где их ждало "пахучее сено, зерно и чистая вода".

В настоящее время животные находятся в полной безопасности под надежной охраной. Их дальнейшая судьба будет решаться совместно с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства: либо они останутся в вольере Полесского округа, либо будут переданы в специализированное хозяйство.

Медведовский поблагодарил всех причастных:

"Это было нелегко, но мы совместно смогли сохранить жизнь и покой невероятным животным, которые стали частью нашего Полесья – сильным, гордым и благородным, как сам украинский дух".