Государственная экологическая инспекция Украины (ГЭИ) обнародовала отчет о своей работе за неделю (с 24 по 30 октября 2025 г.), который демонстрирует решительную борьбу с нарушителями природоохранного законодательства.

Общая сумма ущерба, рассчитанная за ущерб окружающей среде, составила более 3,3 миллиона гривен. Инспекторы ДЭИ провели почти 400 проверок и выявили особо резонансные случаи незаконной порубки леса в Ивано-Франковской и Сумской областях, где ущерб от уничтожения деревьев достигает миллионов.

Масштабы контроля и финансовые итоги работы ДЭИ

За неделю территориальные и межрегиональные органы Государственной экологической инспекции Украины провели 396 контрольных мер в сфере охраны природы и использования природных ресурсов.

Основные финансовые показатели работы инспекции:

Штрафы: Составлено 384 протокола об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов составляет 95 тыс. грн.

Взыскание: В Государственный бюджет взыскано 94 тыс. грн штрафов.





Рассчитаны убытки: За нарушение рассчитаны убытки на общую сумму 3 млн 373 тыс. грн.

Компенсация: За неделю взысканы убытки (в добровольном и принудительном порядке, включая ранее предъявленные претензии) на сумму 2 млн 86 тыс. грн.

Миллионный ущерб от незаконных рубок

Специалисты Госэкоинспекции обратили особое внимание на два случая незаконного уничтожения деревьев, где фигурируют миллионные убытки:

Ивано-Франковская область: Ответственность общины

Инспекция Карпатского округа предъявила претензию Долинскому городскому совету за незаконную порубку 29 сырорастущих деревьев за пределами села Тростянец. Предъявленная претензия: 837 682 грн.

Сумская область: Уничтожение заповедных деревьев

Инспекция в Сумской области произвела расчет ущерба за незаконную порубку 128 деревьев породы "клен" на земельном участке, входящем в территорию регионального ландшафтного парка «Сеймский».

Рассчитаны убытки: 2 млн 746 тыс. 237 грн.

Дальнейшие действия: Материалы по этому нарушению направлены в полицию Конотопского района для привлечения виновных к ответственности.