17 октября в Лиссабоне по инициативе народного депутата Украины Арсения Пушкаренко и при поддержке Посольства Украины в Португальской Республике, Посольства Эстонской Республики в Португальской Республике и Торгово-промышленной палаты Португалии состоялся IV Форум по восстановлению Житомирской области. В состав украинской делегации во главе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко вошли народные депутаты и главы территориальных общин Житомирской области.

«Житомирщина является одним из лидеров восстановления при поддержке иностранного государства. Именно Эстония патронирует регион в воссоздании. Это дает преимущества в прямом вовлечении в область новых партнеров и доноров. Опыт, экспертиза и реализуемые Эстонией проекты в Житомирской области создают предпосылки к расширению сотрудничества», — отметил руководитель группы Верховной Рады Украины по межпарламентскому сотрудничеству с Эстонской Республикой Арсений Пушкаренко.

Как рассказал народный депутат, в рамках Форума были представлены проекты, касающиеся строительства или модернизации учебных заведений в области. В частности, в Лиссабоне такие проекты представили председатели Андрушевской, Овручской, Олевской, Райгородокской, Гришковецкой, Ружинской, Чоповицкой, Березовской и Ярунской территориальных общин. Кроме того, португальской стороне были переданы соответствующие проекты Олевской, Хорошевской, Лугинской и Брониковской общин.

Также заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко поблагодарил представителей Эстонского Правительства за личное участие в Форуме и поддержке Житомирской области в ее комплексном восстановлении. Он призвал присутствовавший португальский бизнес инвестировать в Украину, а также представил рамку стратегии «Житомирщина – 2035».

В ходе Форума генеральный директор Harmet OÜ Алло Тамм (Эстония) объявил, что его компания приняла решение открыть свое представительство в Украине с последующими инвестициями и созданием производства. В то же время представитель European Investment Bank презентовал проекты своего института в Житомирской области.