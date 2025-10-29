Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев провел очередную встречу с представителями бизнеса и ключевых ассоциаций, чтобы услышать их неотложные проблемы.

В центре внимания оказались вопросы, касающиеся выживания предприятий в условиях войны: от бронирования сотрудников и критической нехватки квалифицированных кадров до страхования военных рисков в прифронтовых зонах. Бизнес-сообщество также предупредило об угрозе для целых отраслей, таких как производство стройматериалов, из-за потери доступа к стратегическому сырью. Министр обещает не только фиксировать проблемы, но и создавать рабочие группы по их системному решению.

Кадры, война и прифронтовая зона

Алексей Соболев отметил важность постоянного "живого диалога" с предпринимателями, чтобы оперативно реагировать на вызовы. Среди острейших проблем, которые обсуждались, были:

Бронирование и кадры: Решение вопросов бронирования сотрудников и критическая нехватка квалифицированных кадров, тормозящих работу предприятий.

Военные риски: Поддержка предприятий, работающих в регионах прифронтовых, и механизмы страхования их военных рисков.

Сырьевой дефицит и бюрократия

Особую обеспокоенность вызвали проблемы, связанные с релокацией и разрешительными документами. Самая большая "головная боль" для бизнеса — потеря сырьевой базы:

"Производители строительных материалов сообщили о потере доступа к месторождениям, например, каолиновой глине, что ставит под угрозу целые отрасли", - сообщил Алексей Соболев. - "По таким сложным вопросам мы договорились создавать рабочие группы".

Адаптация в ЕС и аграрные вызовы

Значительная часть разговора была посвящена европейской интеграции и ее требованиям. Бизнес активно интересуется:

Отсрочкой механизма углеродной пошлины (CBAM).

Вопросом расчета эмиссий (EcoVadis) для экспортеров.

Высокая стоимость регистрации в REACH для поставщиков химии.

Для аграрного сектора наиболее обсуждаемыми остаются экспортные пошлины на сою и рапс, а также проблемы с прохождением границы в системе "ЕЧЕРГ" и внедрением электронных товарно-транспортных накладных (е-ТТН).

"Пульс" - инструмент быстрого реагирования

Министр напомнил, что для сбора жалоб и обращений бизнеса эффективно работает платформа "Пульс". Благодаря этим обращениям уже удалось добиться реальных результатов:

"Именно благодаря обращениям через Пульс нам уже удалось решить ряд вопросов: принять порядок предоставления частичной компенсации утраченного имущества, ввести систему управления рисками при инспекционных проверках, а также – автоматическое продление отсрочки от мобилизации с 1 ноября (подать заявление можно через Резерв+ или в ЦНАПе)".

В завершение Соболев поблагодарил предпринимателей за откровенность и пообещал продолжить диалог на регулярной основе.