Программа развития ООН (ПРООН) в Украине передала Государственной экологической инспекции Украины 10 специализированных автомобилей для фиксации вреда окружающей среде, а также отбора и транспортировки образцов грунта и воды (мобильных мини-лабораторий). Закупка была осуществлена ​​в рамках проекта по оценке ущерба окружающей среде, реализуемой при финансовой поддержке Правительства Швеции.



Новые мобильные мини-лаборатории помогут экологическим инспекторам эффективно работать в пострадавших от боевых действий регионах. Они укомплектованы беспилотными квадрокоптерами для безопасной экологической разведки территорий, устройствами для отбора проб грунта и воды в соответствии с национальными и международными стандартами, а также портативными холодильными установками для хранения и транспортировки собранных образцов. Для обеспечения надежной связи и передачи данных в полевых условиях, каждая мини-лаборатория оснащена спутниковой системой интернет-связи.Христофорос Политис , заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине, отметил, что поддержка Украины в сфере защиты окружающей среды является неотъемлемой частью помощи стране в восстановлении. «Оценка вреда окружающей среде – это инвестиция в будущее Украины. Она поможет принимать решения на основе данных, чтобы восстановление было не только скорым, но и устойчивым».



«Это не просто техника – это инструмент для усовершенствования экологического мониторинга в Украине. Мы поддерживаем украинских природоохранников, чтобы они могли фиксировать вред окружающей среде и защищать природное наследие страны даже в сложных условиях войны», — отметила Кристина Даниэльссон , руководитель департамента сотрудничества в целях развития Посольства Швеции в Украине.





Игорь Зубович, заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметил, что Украина начинает строить новую модель экологического контроля — прозрачную, цифровую и ориентированную на предотвращение вреда окружающей среде: “Переданные мини-лаборатории станут частью инфраструктуры новых пунктов экологического контроля — инновационной модели, которую мы уже тестируем. Украине отвечал стандартам ЕС».

Елена Криворучкина, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, прокомментировала: «Сегодня мы видим, как поддержка ПРООН и Швеции помогает Украине не просто реагировать на вызовы войны, а построить современную систему экологического контроля, основная задача которой — предотвращать нарушения и защищать природу.

Александр Субботенко, и.о. Председателя Государственной экологической инспекции Украины: «Для инспекции эти мобильные мини-лаборатории — это не просто новое оборудование, а ключевой инструмент реформы, которую мы внедряем. Благодаря новому оборудованию инспекторы получают возможность производить выездные отборы проб, оперативно фиксировать вред окружающей среде и действовать на основе достоверных данных. Отдельно хочу отметить, что поддержка наших международных партнеров – это не только проявление солидарности, но и инвестиции в экологическую безопасность Украины».







Передача мини-лабораторий – часть системной помощи, которую Швеция и ПРООН предоставляют Украине для укрепления потенциала в сфере окружающей среды. Проект ПРООН по оценке вреда окружающей среде, реализуемый при поддержке правительства Швеции, предусматривает не только модернизацию технической базы, но и подготовку специалистов и усовершенствование методологий оценки ущерба окружающей среде в соответствии с международными стандартами.







