Этот инновационный проект, поддержанный правительством Швеции и ПРООН, призван изменить "карательную" модель контроля на систему предотвращения загрязнения. Хотя пункт заработал недавно, он уже демонстрирует значительные результаты: за месяц работы обнаружены незаконные рубки, сбросы воды в реки, ликвидированы стихийные свалки, а ущерб окружающей среде от военной агрессии России на одном участке оценен почти в 100 миллионов гривен.
Старт инноваций в Житомирской области
Знаковое событие произошло 23 октября 2025 в Березовской общине Житомирского района. Первый ТЭК открыт в рамках экспериментального проекта Кабинета Министров, цель которого — разработать новые, эффективные подходы к экологическому контролю, отвечающие европейским стандартам.
На торжественном открытии присутствовали Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, Глава экологического комитета Верховной Рады Олег Бондаренко, а также представители ПРООН, оказывающие проекту системную поддержку.
Начальник ГЭИ Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул значение этого события:
«Мы гордимся, что именно Полесский округ стал площадкой для внедрения инноваций... Переход от карательной модели, основанной на штрафах, к системе предотвращения загрязнения окружающей среды – это важный шаг к сохранению природы и приближению Украины к европейским стандартам охраны окружающей среды».
Технологии защиты природы
Чтобы обеспечить инспекторам возможность работать оперативно и эффективно, международные партнеры предоставили современное оборудование:
- Мобильные лаборатории на базе автомобилей Renault Duster.
- Портативное лабораторное оборудование для быстрого анализа проб.
- Спутниковые системы Starlink для высокоскоростного доступа в веб.
- Сам ТЭК №1 охватывает большую территорию более 630 км², включая Житомирскую городскую, Березовскую и Олиевскую общины.
Первые результаты: от мусора до миллионного ущерба
Хотя официальное открытие состоялось недавно, пункт уже продемонстрировал значительные результаты работы, начатой к торжествам:
Патрулирование и рейды: Проведено 24 патрулирования и 4 рейда, во время которых обнаружена незаконная порубка деревьев (материалы переданы правоохранителям).
Контроль водных ресурсов: Экоинспекторы оперативно отреагировали на два случая сброса воды у реки Тетерев и Каменка, отобрав пробы для анализа.
Борьба с мусором: Выявлены 13 стихийных мусорных свалок, в отношении которых местному самоуправлению направлены требования о немедленной ликвидации.
Расчет ущерба от войны: По результатам обследования загрязненных участков в селе Солнечное (Олиевская община), ущерб окружающей среде, причиненный военной агрессией России, был рассчитан в размере почти 100 миллионов гривен.
Начальник Житомирской ОВВ Виталий Бунечко оказывает системную поддержку этой деятельности, способствуя эффективной реализации природоохранной политики в регионе.
Следующие шаги
Экспериментальный проект рассчитан на шесть месяцев. Его результаты будут использованы для разработки предложений к проекту Закона Украины "О государственном экологическом контроле", что позволит масштабировать опыт Житомирщины на всю страну.