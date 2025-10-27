В Украине началась настоящая революция в сфере охраны природы: в Житомирской области, в селе Садки, торжественно открыли первый в стране Пункт экологического контроля (ТЭК №1) европейского образца.

Этот инновационный проект, поддержанный правительством Швеции и ПРООН, призван изменить "карательную" модель контроля на систему предотвращения загрязнения. Хотя пункт заработал недавно, он уже демонстрирует значительные результаты: за месяц работы обнаружены незаконные рубки, сбросы воды в реки, ликвидированы стихийные свалки, а ущерб окружающей среде от военной агрессии России на одном участке оценен почти в 100 миллионов гривен.

Старт инноваций в Житомирской области

Знаковое событие произошло 23 октября 2025 в Березовской общине Житомирского района. Первый ТЭК открыт в рамках экспериментального проекта Кабинета Министров, цель которого — разработать новые, эффективные подходы к экологическому контролю, отвечающие европейским стандартам.