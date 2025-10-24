В Житомирской области открыли первый пилотный Пункт экологического контроля (ПЭК), который полностью меняет правила игры. Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявляет: старый "карательный" подход уходит в прошлое.

Как дроны, бодикамеры и мобильные лаборатории помогут мгновенно ловить нарушителей? Почему именно ветераны станут первыми "экорейнджерами"? И как теперь каждый украинец может поучаствовать в защите природы, не выходя из дома?

Прощание с "карательным" принципом: новый подход Министерства

Сегодня на Житомирщине начался эксперимент, который может стать определяющим для будущей украинской среды. По словам Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, был открыт первый пилотный пункт экологического контроля (ТЭК).

Это не просто очередной офис, а новая модель работы экологической инспекции. Министр отмечает, что пора отказаться от устаревших и неэффективных методов, которые только фиксировали последствия катастроф, когда уже было поздно.





«Для нас это начало перезапуска подходов к защите окружающей среды в Украине – от устаревшего «карательного» принципа до новой модели – ориентированной на предотвращение вреда, а не только фиксацию его последствий», – заявил Алексей Соболев в своей публикации.

Суть реформы — работать на опережение, чтобы не допустить вырубки, отравления рек или незаконной добычи.

Дроны, камеры и "ЭкоУгроза": технологии против нарушителей

ТЭК внедряет полную цифровизацию и использование современных технологий. Благодаря этому инспекторы смогут буквально видеть, как и где происходит нарушение, в режиме реального времени.

Новая система предполагает использование:

Мобильная лаборатория — для быстрого анализа проб воды или грунта прямо на месте.

Дронов – для мониторинга труднодоступных территорий, лесов и рек с высоты.

Бодикамер – для прозрачной фиксации общения инспекторов с гражданами или предпринимателями.

Кроме того, оперативность гарантирует мобильное приложение «ЭкоУгроза». Через него люди могут круглосуточно сообщать о каких-либо нарушениях, а инспекция сможет мгновенно реагировать.

Ветераны - новые "экорейнджеры": возвращение к мирной жизни

Одним из наиболее трогательных и социально важных аспектов реформы является привлечение к работе ветеранов.

"Важно также, что Пункты экологического контроля приглашают на работу наших ветеранов, именно бывшие военные станут первыми экорейнджерами", - подчеркнул Министр Соболев.

Это решение имеет глубокий смысл: люди, защищавшие Украину на фронте, теперь будут защищать ее природу. Их дисциплина, ответственность и умение быстро принимать решения станут бесценными в новой природоохранной службе.

Следующие шаги: реформа в шести областях

Пилотный проект в Житомирской области — это только начало. В течение следующих шести месяцев эта новая модель контроля будет тестироваться в других пяти пилотных областях.

Цель Министерства ясна: оценить, что работает лучше всего, и на основе этого опыта наработать действенный закон о государственном экологическом контроле. Если эксперимент окажется успешным, у Украины будет новая, современная и прозрачная система защиты окружающей среды, где каждый гражданин является активным участником.