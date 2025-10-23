Речь идет о ООО «Комплекс экологических сооружений», которое теперь обязано возместить более 537 тысяч гривен ущерба. Как инспекторы разоблачили недобросовестное отношение к природе и что это решение означает для всех, кто мечтает о чистых реках?

Годами отравляли Гнилопять: суть проблемы





Представьте себе реку, протекающую по живописным местам, но из-за чьей-то безответственности превращается в сливную канаву. Именно такую ​​картину обнаружила Государственная экологическая инспекция Полесского округа в ходе проверки ООО "Комплекс экологических сооружений".

Проверка, проведенная летом этого года, доказала: компания просто нарушала все правила сброса сточных вод. Фактически, в реку Гнилопять, недалеко от села Швайковка Бердичевского района, годами текла вода, которая не отвечала экологическим нормам.

Инспекторы как настоящие детективы природы отобрали пробы воды: выше, ниже и непосредственно в месте сброса. Лабораторные исследования подтвердили худшие опасения:

Аммиак (по азоту): превышение нормы почти в два раза (1,95). Это вещество крайне опасно для речной флоры и фауны.

ХСК и БСК-5: показатели органического загрязнения, также значительно превышающие допустимые пределы.

Это означает, что в реку попадали неочищенные или недостаточно очищенные стоки, буквально травившие воду. В целом, за период с конца 2021 года по май 2024 года, компания сбросила в реку почти миллион кубометров (966 998 м³) загрязненной воды.

Закон работает: суд определил цену халатности

Справедливость не заставила себя ждать. На основании собранных доказательств и лабораторных выводов Государственная экологическая инспекция подала иск в суд.

22 октября 2025 года Хозяйственный суд Житомирской области поставил точку по этому делу. Суд обязал ООО «Комплекс экологических сооружений» возместить государству ущерб в размере 537 433 гривны 35 копеек.

Это решение стало важной победой, ведь оно доказывает: даже во время войны экологическая ответственность остается неотвратимой.

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул важность этого прецедента:

«Проблема бесконтрольного сброса сточных вод – это не только нарушение закона, но и реальная угроза жизни в реках и жителям. Экономическая выгода не может относиться выше экологической безопасности. Решение суда подтверждает, что принцип неотвратимости ответственности за вред окружающей среде действует. Мы будем и дальше отстаивать интересы государства и общин в вопросах защиты водных ресурсов Полесья».

Это четкий сигнал для всех предприятий: наживаться на здоровье рек и загрязнять общие природные сокровища больше не получится. Чистые реки – это не блажь, а право каждого гражданина.