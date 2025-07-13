Государственная экологическая инспекция Центрального округа вместе с патрульными полицейскими Черкасщины разоблачила масштабное нарушение в ландшафтном заказнике "Сулинский". Задержан мужчина с мотоциклом и лодками, который незаконно выловил свежую рыбу на огромную сумму. Узнайте, как экологи борются с браконьерством и какие последствия ожидают нарушителей.

Задержание на заказнике: как поймали браконьеров

Экологи не дремлют! С 4 по 10 июля 2025 г. Государственная экологическая инспекция Центрального округа активно проводила рейды, чтобы выявить и прекратить нарушения природоохранного законодательства. И результаты не заставили себя ждать.





10 июля, вблизи села Клищенцы, что на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения "Сулинский", инспекторы Госэкоинспекции совместно с патрульными полицейскими Черкасской области зафиксировали незаконную деятельность. Был обнаружен гражданин, который передвигался на мотоцикле, и имел при себе две надувные лодки.

Рыбное "богатство" и миллионный ущерб: что изъяли у нарушителя?

При осмотре мотоцикла и лодок экологи и полицейские обнаружили свежевыловленную рыбу разных видов: карась, судак, сом, щука, окунь, толстолоб, карп, лещ и плотва. Это свидетельствует о том, что браконьерство было достаточно масштабным, ведь такой улов включает в себя как распространенные, так и ценные виды рыб.



На нарушителя сразу же был составлен протокол по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся нарушения требований природоохранного законодательства на территориях и объектах природно-заповедного фонда. Это уже серьезное наказание, но это не все.





На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Золотоношского районного отдела полиции, чтобы установить все обстоятельства этого правонарушения. Транспортное средство (мотоцикл), лодки и, конечно, все незаконно выловленные биоресурсы были изъяты.

Непоправимый ущерб: более 2,3 миллионов гривен за уничтоженные богатства

Наиболее шокирующей является сумма ущерба, которую экологи предварительно рассчитали за этот незаконный отлов. По результатам инцидента, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 2 миллиона 338 тысяч 657 гривен! Это колоссальная сумма, которая демонстрирует, насколько серьезный вред от браконьерства для наших природных ресурсов. Каждая выловленная рыба в заповедной зоне – это потеря для экосистемы и будущих поколений.

Государственная экологическая инспекция Центрального округа отмечает, что такие меры контроля на водоемах продолжаются. Это означает, что экологи и дальше будут внимательно следить за соблюдением природоохранного законодательства, чтобы защитить наши водные богатства от таких безответственных действий.