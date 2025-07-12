Когда война разрушает наши города, а вражеские ракеты уносят жизнь, некоторые продолжают совершать преступления уже внутри страны.

Государственная экологическая инспекция обнаружила вопиющий случай в Белгороде-Днестровском: коммунальщики, подчиненные заместителю мэра, вывезли обломки школы №1, разрушенной ракетным ударом, и сбросили их на берегу реки! закон, но и моральные нормы, превратив место трагедии в "подсыпку" для коммерции.

Трагедия и цинизм: что произошло с разрушенной школой?

Эта история – настоящее испытание для нашего общества. Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа проводит плановую проверку Белгород-Днестровского городского совета, и во время этих мероприятий было выявлено вопиющее нарушение в сфере обращения с отходами, образовавшимися в результате боевых действий.

Речь идет об отходах после ракетного удара по школе №1 в Белгороде-Днестровском, произошедшем 23 июня. Это была страшная трагедия, унесшая жизни трех учителей, а еще 12 человек были ранены, трое из них – в критическом состоянии. Место, пропитанное горем и болью, превратилось в еще один скандал.

Представители коммунального предприятия "МЦ Благоустройство", которое, кстати, подчиняется заместителю городского головы А.И. Криштопову вывезли обломки разрушенной школы. И вместо того чтобы утилизировать их должным образом, они сбросили это все на территории причала №1 «Рыбацкий край».

Мусор, отравляющий историю и природу: где выбросили обломки?

Место, куда сбросили эти отходы, не просто случайный участок. Это – территория земель водного фонда, то есть непосредственно у воды. А что хуже всего – это охранная зона памятника археологии – Аккерманской крепости, до которой менее 70 метров! Это настоящее пренебрежительное отношение как к экологии, так и нашей истории.

И эти отходы – далеко не обычный строительный мусор. Среди них:

фрагменты ракетного вооружения;

остатки ракетного горючего;

сгоревшее школьное имущество, учебники, мебель.

Представьте себе: всю эту опасную и токсичную грязь, пропитанную горем, использовали как «подсыпку» для коммерческого пользования территорией! И все это – без разрешений, без соблюдения элементарных экологических правил, полностью вопреки этическим и правовым нормам. Это не просто нарушение, это цинизм высшего качества.

Преступление и безнаказанность: что говорит закон и что будут делать экоинспекторы

Госэкоинспекция напоминает, что постановлением Кабинета Министров Украины №1073 от 27.09.2022 четко утвержден порядок обращения с образовавшимися отходами в результате боевых действий, разрушений и терактов. Игнорирование этого порядка – недопустимо!

Инспекция производит фиксацию всех фактов. Уже составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 52 КУоАП (нарушение правил обращения с отходами) в отношении работников КП «МЦ Благоустройство». Решаются дальнейшие меры реагирования относительно этого вопиющего нарушения природоохранного законодательства.

Этот случай получил широкую огласку и благодаря самим жителям Белгорода-Днестровского. Экологи получили многочисленные обращения от местных людей, которые стали свидетелями того, как их родная школа оказалась «под ногами», а дети находили сгоревшие тетради и учебники, по которым сами учились. Это не просто нарушение закона, это удар по памяти о погибших, чувствах общества и доверии к власти.

"Этот случай — не только нарушение закона. Это — испытание для всего общества, правоохранительных органов, журналистов и граждан", – отмечают в Инспекции. "Мы либо победим безнаказанность, либо позволим ей уничтожить нас изнутри, даже в разгар борьбы за независимость". Это острые слова, призывающие к решительным действиям. Мы должны уважать память погибших на своем посту учителей и не позволить, чтобы их трагедия стала еще и экологическим преступлением.