Министерство защиты окружающей среды Светлана Гринчук приняла участие в важном климатическом саммите в Дании, где обсуждалась европейская климатическая политика до 2030 года. Она заявила: Украина вводит европейские нормы уже сейчас, не дожидаясь конца войны! Узнайте, как наша страна борется за зеленое восстановление, почему нам нужны миллиарды на экологические проекты и как мир поддерживает Украину, высаживая украинское дерево в Европе.

Украина – неотъемлемая часть европейского климатического диалога

На втором дне проходящей в датском Ольборге Неформальной встречи министров окружающей среды и климата стран-членов Евросоюза главной темой было формирование европейской климатической политики на период после 2030 года. И Украина, несмотря на войну, активно вступает в этот диалог.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что присоединение Украины к европейскому диалогу по формированию климатической политики – это не просто формальность, а "один из шагов евроинтеграционного процесса". Она признает, что война "создает серьезную турбулентность на пути к долгосрочному планированию климатической политики", однако Украина ясно понимает: "нам нужны совместные усилия и долгосрочные климатические ресурсы для достижения общей цели климатической нейтральности к 2050 году".

Это свидетельствует о том, что Украина смотрит далеко вперед, несмотря на вызовы войны, и стремится строить свое будущее по европейским стандартам.

"Зеленое" восстановление уже сейчас: новые правила и миллиарды на экологию

Светлана Гринчук подчеркнула, что "политика и действия относительно зеленого и справедливого перехода являются жизненно важными для зеленого послевоенного восстановления и климатически нейтрального развития Украины".

Министерка поделилась с европейскими коллегами ключевыми выводами по результатам недавнего двустороннего скрининга по Главе 27. Она назвала это "интенсивным практикумом по климатической политике ЕС".





Система торговли выбросами (СТВ)

Система сертификации поглощения углерода (CRCF)

Директива о корпоративной отчетности по устойчивому развитию

и других европейских требований.

Это означает, что украинский бизнес и общество постепенно адаптируются к правилам ЕС, что критически важно для нашей интеграции.

Украинское дерево в Ольборге: символ несокрушимости и европейского будущего

Украина также работает над своим очередным Национально определенным вкладом, который определит обязательства в сфере сокращения выбросов и мер по адаптации на 2035 год. "Мы нацелены на то, что украинский НСП должен стать частью единого европейского Национально определенного вклада в следующем раунде представления НСП", – отметила Гринчук. Это амбициозная цель, подчеркивающая стремление Украины стать полноценным игроком в европейской климатической политике.

Отдельно обсуждались инструменты реализации этих амбициозных планов. По словам министерши, "сегодня единственная возможность для реальных климатических действий на местах в Украине – это привлечение климатических технологий и инноваций с доступом к долгосрочному климатическому финансированию". Она также высказала предложение: упростить доступ к климатически нейтральным технологиям и финансирование путем "предоставления льготного режима для украинских проектов по статье 6 Парижского соглашения как переходного мероприятия для Украины". Это позволило бы привлечь больше средств на "зеленые" проекты.

В знак солидарности и поддержки Украины, на полях конференции произошло трогательное событие. Хотя Украина не могла присутствовать физически, "коллеги-министры заложили новое дерево под нашим флагом". "Дерево Украины в Ольборге будет расти вместе с саженцами других европейских государств", – с гордостью сообщила Светлана Гринчук.

Это символический жест, который показывает: "Украина уже неотъемлемая часть ЕС, и нас не остановить на этом пути". Украина благодарит всех европейских коллег за реализованные проекты во время полномасштабного вторжения и за поддержку в достижении евроинтеграционных целей и зеленого восстановления.





