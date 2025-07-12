Министерство защиты окружающей среды Светлана Гринчук приняла участие в важном климатическом саммите в Дании, где обсуждалась европейская климатическая политика до 2030 года. Она заявила: Украина вводит европейские нормы уже сейчас, не дожидаясь конца войны! Узнайте, как наша страна борется за зеленое восстановление, почему нам нужны миллиарды на экологические проекты и как мир поддерживает Украину, высаживая украинское дерево в Европе.
Украина – неотъемлемая часть европейского климатического диалога
На втором дне проходящей в датском Ольборге Неформальной встречи министров окружающей среды и климата стран-членов Евросоюза главной темой было формирование европейской климатической политики на период после 2030 года. И Украина, несмотря на войну, активно вступает в этот диалог.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что присоединение Украины к европейскому диалогу по формированию климатической политики – это не просто формальность, а "один из шагов евроинтеграционного процесса". Она признает, что война "создает серьезную турбулентность на пути к долгосрочному планированию климатической политики", однако Украина ясно понимает: "нам нужны совместные усилия и долгосрочные климатические ресурсы для достижения общей цели климатической нейтральности к 2050 году".
Это свидетельствует о том, что Украина смотрит далеко вперед, несмотря на вызовы войны, и стремится строить свое будущее по европейским стандартам.
"Зеленое" восстановление уже сейчас: новые правила и миллиарды на экологию
Светлана Гринчук подчеркнула, что "политика и действия относительно зеленого и справедливого перехода являются жизненно важными для зеленого послевоенного восстановления и климатически нейтрального развития Украины".
Министерка поделилась с европейскими коллегами ключевыми выводами по результатам недавнего двустороннего скрининга по Главе 27. Она назвала это "интенсивным практикумом по климатической политике ЕС".
- Система торговли выбросами (СТВ)
- Система сертификации поглощения углерода (CRCF)
- Директива о корпоративной отчетности по устойчивому развитию
- и других европейских требований.
Это означает, что украинский бизнес и общество постепенно адаптируются к правилам ЕС, что критически важно для нашей интеграции.
Украинское дерево в Ольборге: символ несокрушимости и европейского будущего
Украина также работает над своим очередным Национально определенным вкладом, который определит обязательства в сфере сокращения выбросов и мер по адаптации на 2035 год. "Мы нацелены на то, что украинский НСП должен стать частью единого европейского Национально определенного вклада в следующем раунде представления НСП", – отметила Гринчук. Это амбициозная цель, подчеркивающая стремление Украины стать полноценным игроком в европейской климатической политике.
Отдельно обсуждались инструменты реализации этих амбициозных планов. По словам министерши, "сегодня единственная возможность для реальных климатических действий на местах в Украине – это привлечение климатических технологий и инноваций с доступом к долгосрочному климатическому финансированию". Она также высказала предложение: упростить доступ к климатически нейтральным технологиям и финансирование путем "предоставления льготного режима для украинских проектов по статье 6 Парижского соглашения как переходного мероприятия для Украины". Это позволило бы привлечь больше средств на "зеленые" проекты.
В знак солидарности и поддержки Украины, на полях конференции произошло трогательное событие. Хотя Украина не могла присутствовать физически, "коллеги-министры заложили новое дерево под нашим флагом". "Дерево Украины в Ольборге будет расти вместе с саженцами других европейских государств", – с гордостью сообщила Светлана Гринчук.
Это символический жест, который показывает: "Украина уже неотъемлемая часть ЕС, и нас не остановить на этом пути". Украина благодарит всех европейских коллег за реализованные проекты во время полномасштабного вторжения и за поддержку в достижении евроинтеграционных целей и зеленого восстановления.