Министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук сообщила о подписании ключевых документов, предусматривающих реализацию двусторонних проектов в сфере водных ресурсов, строительство водопроводов, а также создание в Украине современной европейской системы мониторинга воздуха. Это не просто слова, а конкретный план на 2,5 миллиона евро, который позволит Украине не только восстановиться, но и стать экологически более безопасной страной. Узнайте, как Италия поможет Украине и что это значит для каждого из нас.

От Меморандума до конкретных планов: Италия усиливает поддержку Украины

Украина и Италия продолжают укреплять свое партнерство в сфере защиты окружающей среды и устойчивого развития. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила о важных шагах, сделанных в итальянской столице на полях Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2025).

"Развиваем и детализируем наше партнерство с Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Итальянской Республики", – отметила Светлана Гринчук. Это продолжение сотрудничества, которое началось еще в 2023 году, когда в Риме между министерствами был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Теперь же, по словам главы украинского министерства, "сегодня в итальянской столице на полях URC-2025 мы заключили Рамочный план действий по Меморандуму, а также утвердили Концепцию по мониторингу качества атмосферного воздуха". Это означает, что сотрудничество переходит от общих договоренностей к конкретным шагам.

Вода и воздух: главные приоритеты сотрудничества

Подписанные документы охватывают ключевые направления, жизненно важные для Украины, особенно в условиях войны и послевоенного восстановления. Рабочий план предусматривает:

Восстановление водных ресурсов: Реализация двусторонних и многосторонних проектов в сфере водных ресурсов с особым акцентом на прифронтовые и сельские районы. Это чрезвычайно важно, ведь многие общины страдают от проблем с водоснабжением из-за боевых действий.

Строительство инфраструктуры водоснабжения: Италия будет оказывать поддержку в строительстве современной инфраструктуры водоснабжения. Это включает в себя привлечение итальянской инженерной экспертизы, современных технологий и оборудования, в частности, энергоэффективных насосных систем. Это позволит не только улучшить доступ к воде, но и сделать системы более экономными.

Совершенствование мониторинга вод: Будет усовершенствован гидрологический, гидрохимический и гидроморфологический мониторинг. Это поможет лучше понимать состояние водных экосистем, формировать эффективную национальную политику и восстанавливать наши реки и озера.

Европейская система мониторинга воздуха: Одним из ключевых направлений является развитие в Украине современной европейской системы мониторинга воздуха. Этот аспект подробно прописан в утвержденной концепции.

2,5 миллиона евро для чистого воздуха и будущего

Концепция мониторинга качества атмосферного воздуха – это амбициозный план. Она предусматривает создание Национальной референс-лаборатории и установку пилотной станции мониторинга воздуха в Украине. Все это будет происходить при активном содействии Итальянской Республики.

"Бюджет проекта составляет почти 2,5 млн. евро", – сообщила Светлана Гринчук. Эти средства пойдут не только на закупку современного оборудования, но и на обучение украинского персонала. Кроме того, предполагается постоянный обмен опытом и укрепление институциональной способности – то есть Украина получит не просто технологии, но и знания и экспертизу.

"Такая помощь позволит нам начать переход к европейской модели управления качеством атмосферного воздуха, а также создаст предпосылки для постоянного послевоенного восстановления с учетом экологических приоритетов и целей устойчивого развития", - подчеркнула министерша.

Украина выражает искреннюю благодарность Италии за лидерство в проведении Международной конференции по вопросам восстановления и за поддержку на пути к устойчивому и устойчивому развитию. "Для нас важно иметь таких стратегических партнеров как в контексте зеленого восстановления страны, так и в достижении евроинтеграционных целей", – подытожила Светлана Гринчук. Это партнерство – яркий пример того, как международное сотрудничество помогает Украине не только выстоять, но и строить лучшее будущее.