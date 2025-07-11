Выявлены сотни нарушений, наложены десятки тысяч гривен штрафов, а общая сумма взысканных убытков превысила 1,4 миллиона гривен! Это свидетельствует о системной борьбе с теми, кто пренебрегает природоохранным законодательством. Узнайте, как экологи работают над сохранением окружающей среды.

Неделя борьбы: 437 проверок и сотни протоколов

С 4 по 10 июля 2025 Государственная экологическая инспекция Украины активно работала на всех фронтах. Ее территориальные и межрегиональные органы провели впечатляющее количество проверок – 437 мер контроля. Это означает, что экологи тщательно проверяли предприятия, земли и водные объекты по всей стране, выявляя нарушение природоохранного законодательства.

Результаты этой масштабной работы не заставили себя ждать. За неделю было составлено 352 протокола об административных правонарушениях. Каждый протокол – это свидетельство того, что кто-то не соблюдал экологические нормы, возможно, загрязнял воздух, воду или почву, или небрежно обращался с отходами.

Финансовый удар по нарушителям: штрафы и миллионные убытки

Каждое нарушение имеет свою цену, и Госэкоинспекция заботится о том, чтобы эта цена была ощутима для тех, кто вредит природе. Общая сумма наложенных штрафных санкций за текущую неделю составила 88 тысяч гривен. Это деньги, которые должны дисциплинировать нарушителей и напоминать об ответственности. Важно, что большая часть этих средств уже поступила в бюджет: 86 тысяч гривен уже взыскано в Государственный бюджет.

Кроме штрафов, экологи также рассчитывают ущерб, нанесенный природе. За неделю были рассчитаны убытки на сумму 358 тысяч гривен. Это средства, необходимые для восстановления поврежденных экосистем. Из них 312 тысяч гривен – это общая сумма предъявленных претензий и исков к нарушителям. Это означает, что Инспекция активно добивается возмещения ущерба через суды или в добровольном порядке.





Эффективность работы: более 1,4 миллиона гривен возвращено государству

Наиболее впечатляющий показатель – это общая сумма взысканных убытков. Благодаря последовательной работе Госэкоинспекции, за прошедшую неделю было взыскано 1 миллион 470 тысяч гривен ущерба! Эта сумма включает как новые взыскания, так и средства по ранее предъявленным претензиям и искам. Эта цифра наглядно демонстрирует эффективность работы Госэкоинспекции. Каждый взысканный миллион – это шаг к восстановлению окружающей среды и укреплению ответственности за экологические преступления. Это также важный сигнал для всех, кто думает, что может безнаказанно вредить природе. Экологи бодрствуют и продолжают стоять на страже нашего общего богатства – чистой окружающей среды.