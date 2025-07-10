Когда казалось, что подрыв Каховской ГЭС – это самая большая водная катастрофа, Украина сталкивается с другой, не менее угрожающей проблемой.

На Криворожье нарастает настоящий водный кризис, вызванный не только последствиями разрушенной дамбы, но и десятилетиями бесконтрольного сброса шахтных вод. Вчера высокопоставленные должностные лица, включая представителей Госэкоинспекции, Министерства защиты окружающей среды и водных ресурсов, провели выездное заседание, которое выявило шокирующие факты: полумиллиардные убытки и уголовные дела против предприятия, отравляющего реку Ингулец! Узнайте, что происходит и кто за это ответит.

Водный кризис на Криворожье: Каховка, шахты и загрязнения

10 июля 2025 года Кривой Рог стал эпицентром важного обсуждения. Представители Госэкоинспекции во главе с и.о. Председатели Игорь Зубович, совместно с заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Председателем Государственного агентства водных ресурсов, собрались на выездное заседание Комитета по вопросам экологической политики. Тема была крайне острой: "Водный кризис: шахтные воды, питьевое водоснабжение и последствия разрушения Каховской ГЭС".

Участники встречи собственными глазами увидели масштабы проблемы. Они посетили Балку Свистунова, где ознакомились с работой Государственного предприятия "Кривбассшахтозакрытие".

Далее делегация осмотрела новый магистральный водопровод, соединивший реку Ингулец и Южное водохранилище. Этот водопровод – настоящий спасательный круг для Кривого Рога после уничтожения Каховской ГЭС, существенно усложнивший доступ к питьевой воде.

К сожалению, даже стратегический объект, как Карачуновское водохранилище, являющийся основным источником водоснабжения города, не обошли "террористические акты, совершаемые российскими оккупантами". Это еще раз подчеркивает, как война влияет на самые важные аспекты нашей жизни – доступ к чистой воде.

Яд из глубин: миллионы кубометров неочищенных шахтных вод

Председатель Комитета Олег Бондаренко четко очертил проблему: заседание посвящено рассмотрению "вопросов, касающихся проблематики шахтных вод, питьевого водоснабжения и водообеспечения Криворожского региона, последствий разрушения Каховской ГЭС". усилия парламента, правительства, органов местного самоуправления, общественных организаций и международных партнеров.

и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович рассказал о критическом состоянии обращения с шахтными водами в бассейне реки Ингулец. Представьте себе: "Ежегодно горнорудные предприятия Кривбасса откачивают более 10 миллионов кубометров шахтных вод со сверхвысокой минерализацией, которые сбрасываются в водные объекты без должной очистки"!

Одним из таких предприятий является печально известное ГП "Кривбассхахтозакрытие". Инспекция проводила там внеплановую проверку с 16 по 27 декабря 2024 года. И результаты были неутешительными: зафиксированы многочисленные нарушения, за которые были применены административные меры. Было выдано предписание с требованием устранить эти проблемы, но, похоже, ситуация не улучшилась.

Полмиллиардный ущерб и уголовные дела: кто заплатит за преступления против природы?

Больше всего поражает сумма убытков, рассчитанная Инспекцией за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ с избытками возвратных вод со ставка-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец. добровольном порядке на колоссальную сумму – 532 миллиона гривен!

Но на этом история не кончается. В марте 2025 г. в Днепропетровский окружной административный суд был подан иск об остановке деятельности, связанной с накоплением излишков обратных вод и их сбросом в Ингулец. Судебное разбирательство этого дела все еще продолжается.

Более того, в феврале 2025 года Инспекция подала заявление о совершении уголовного преступления. Как результат, отдел полиции №7 Криворожского РУП ГУНП в Днепропетровской области открыл уголовное производство, которое внесено в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил экологической безопасности". Следствие продолжается.

"Инспекция продолжает последовательную работу по привлечению виновных к ответственности, минимизации вреда окружающей среде и предотвращению дальнейшего экологического загрязнения бассейна реки Ингулец", - отмечают в Госэкоинспекции. Эта ситуация – яркий пример того, что борьба за чистую окружающую среду в Украине продолжается, и ответственность за загрязнение рано или поздно догонит виновных.