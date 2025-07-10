Этот "бодячий" бензин не только отравлял машины украинцев, но и наносил огромный ущерб государству. Во время обысков изъято около 280 тысяч литров фальсификата стоимостью более 14 миллионов гривен! Кто стоит за этим бизнесом и чем чревато такое горючее?

Как работала схема: нефтебаза-призрак и ядовитый бензин

Детективы Территориального управления БЕБ в Киеве сделали важный шаг в борьбе с теневым рынком горючего. Они разоблачили целую нефтебазу, которая, как оказалось, занималась производством и продажей незаконно изготовленного горючего.

Схема была довольно проста, но не менее вредна. На этой столичной нефтебазе "бодяжили" горючее, а затем, как установили детективы, его продавали через целую сеть автозаправочных станций (АЗС), расположенных на территории Киевской области. То есть, обычные водители, ничего не подозревая, заливали в свои автомобили непонятную смесь, которая могла навредить их машинам и загрязнять окружающую среду.

Миллионный ущерб и "тайник" с горючим

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели серию санкционированных обысков. И результаты впечатляют: было изъято около 280 тысяч литров горючего. Это огромное количество, свидетельствующее о масштабности незаконной деятельности. Примерная стоимость этого фальсификата составляет более 14 миллионов гривен. То есть, эти дельцы не только обманывали потребителей, но и обворовывали государство на миллионы, избегая уплаты акцизов и налогов.

Сейчас назначено проведение судебных экспертиз, которые должны окончательно подтвердить, что это горючее является фальсификатом. Параллельно стражи порядка активно работают над тем, чтобы установить полный круг лиц, причастных к этой незаконной деятельности. Это могут быть как владельцы нефтебазы, так и руководители АЗС, продававшие "левый" бензин.

Последствия для дельцов и сотрудничество Госэкоинспекции

Досудебное расследование продолжается по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает ответственность за "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров". То есть, дельцам грозит серьезное наказание за их действия.

Интересно, что следственные действия проводились не только детективами БЭБ, но и с участием сотрудников Государственной экологической инспекции Украины.

Процессуальное руководство по этому делу осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры Остается надеяться, что все виновные будут привлечены к ответственности, а рынок горючего в Украине станет чище таких "дельцов".