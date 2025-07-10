Снова жара, а с ней – и пожароопасный период на Житомирщине и Ровенщине.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа предупреждает: неосторожное обращение с огнем или, что хуже, умышленные поджоги сухой травы не только уничтожают природу и животных, но и ставят под прямую угрозу вашу жизнь и имущество! Забудьте мифы о "пользе" сжигания - помните об огромных штрафах, которые могут опустошить ваш кошелек.

Огонь – враг природы и вашего дома

С приходом жарких дней в Житомирской и Ровенской снова наступает пожароопасный период. Это время, когда даже малейшая искра может обернуться настоящим бедствием. Государственная экологическая инспекция Полесского округа подчеркивает: неосторожное обращение с огнем, а тем более умышленные поджоги сухой растительности – это прямой путь к уничтожению гектаров наших природных богатств.

"Вместе с этими территориями погибают и животные, которые там обитают", - отмечают в Инспекции. Но если этот аргумент не является убедительным для курящих сухую траву, то стоит серьезно задуматься о собственной жизни, здоровье и безопасности собственных усадеб. молниеносно перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки. Это создает прямую угрозу для вашей собственности, благополучия и даже жизни.

Мифы о "пользе" сжигания и реальный вред

Некоторые до сих пор верят, что сжигание сухой растительности якобы благотворно влияет на почву. Однако, как подчёркивает Государственная экологическая инспекция, это абсолютный миф. На самом деле, «почва и растения, пострадавшие от пожаров, восстанавливаются годами». Огонь уничтожает верхний, наиболее плодородный слой почвы, убивает полезные микроорганизмы и насекомых, обеспечивающих её жизнедеятельность.

Более того, от огня часто гибнут мелкие животные, которые не могут спастись от пламени: ежи, зайцы, гнездящиеся в высокой траве птицы. Это непоправимый вред нашей флоре и фауне.

Отдельного внимания заслуживает вопрос здоровья человека. В поля, высокую траву и обочины дорог часто выбрасывают мусор. Когда эта сухая растительность горит, сгорает и мусор. В результате, "дым, образующийся при пожаре, вредит людям — особенно детям, пожилым людям, астматикам, аллергикам". Этот дым содержит множество токсичных веществ, которые могут вызвать серьезные проблемы с дыханием и общим самочувствием.

Неизбежная ответственность: цена за разрушение природы

Помните, что за сжигание сухой растительности предусмотрена серьезная административная ответственность. Это не просто предупреждение, это реальные штрафы, которые могут существенно ударить по вашему кошельку:

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах (статья 77 КУоАП): Штраф для граждан: от 1530 до 4590 гривен. Штраф для должностных лиц: от 4590 до 15300 гривен.

За самопроизвольное обжиг растительности или ее остатков (статья 77-1 КУоАП): Штраф для граждан: от 3060 до 6120 гривен. Штраф для должностных лиц: от 15300 до 21420 гривен.

Если же эти действия совершены в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, где природа находится под особой охраной, штрафы становятся еще больше: Штраф для граждан: от 6120 до 12240 гривен. Штраф для должностных лиц: от 21420 до 30600 гривен.



Государственная экологическая инспекция призывает каждого: "Помните: огонь наносит непоправимый ущерб флоре и фауне". Будьте ответственны, ведь сохранение природы и собственной безопасности зависит от каждого из нас.