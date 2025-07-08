В Житомирской области произошло событие, которое может стать настоящим прорывом в борьбе за украинские леса.

Впервые в истории Государственная экологическая инспекция добилась, чтобы Пулинский поселковый совет уплатил почти 1.8 миллиона гривен ущерба окружающей среде за незаконную вырубку деревьев на принадлежащих ей землях. Это решение суда – не просто победа, а настоящий судебный прецедент, который заставит местные общины отвечать за бесхозяйственность. Детали этого знакового дела – в нашем материале.

С чего все началось: незаконная порубка и миллионный ущерб

История, которая завершилась столь важной победой для украинской природы, началась осенью 2023 года. Тогда на "горячую линию" Госэкоинспекции поступило обращение о незаконной вырубке леса. Государственные инспекторы по охране окружающей среды Полесского округа мгновенно отреагировали.

Во время проверки они обнаружили шокирующий факт: между селами Будище и Бурякивка Житомирской области, на землях, принадлежащих Пулинской территориальной общине, были незаконно срублены 222 дерева разных пород. Это было настоящее преступление против природы, ведь речь шла о самозалесенных участках, которые должны находиться под охраной.

Следует отметить, что, к сожалению, лица, совершившие варварскую порубку, органами полиции так и не были установлены. Это нередкая ситуация, когда злоумышленники остаются безнаказанными, а леса страдают.

Тем не менее, Инспекция не сидела, сложив руки. Они оперативно рассчитали размер ущерба, нанесенного лесу. Сумма оказалась впечатляющей – 1 миллион 797 тысяч 949 гривен.

Судебные баталии: община отвечает за "ничьи" леса

Согласно украинскому законодательству, а именно части второй статьи 107 Лесного кодекса Украины, есть четкое правило: если вред причинен лесу, который никому не предоставлен в пользование, и виновных не нашли, то этот ущерб должен возместить орган местного самоуправления. В этом случае это был именно Пулинский поселковый совет.

Логично, что Госэкоинспекция обратилась в поселковый совет с требованием добровольно возместить ущерб. Однако, как часто бывает, добровольно платить никто не захотел. Игнорируя требования и ответственность, Пулинский поссовет отказался компенсировать нанесенный ущерб.

Именно поэтому Экоинспекция вынуждена была обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать эти средства. Первая инстанция – Хозяйственный суд Житомирской области – 25 апреля 2025 года, к удивлению, отказал в удовлетворении иска Инспекции. Это был удар, но и вызов.

Не соглашаясь с таким решением, ДЭИ Полесского округа подала апелляционную жалобу. И тут наступила кульминация: 3 июля 2025 Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и полностью удовлетворил исковые требования Инспекции! Теперь Пулинский поселковый совет должен оплатить 1 миллион 797 тысяч 949 гривен ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса на его территории. Это действительно великая победа.

Прецедент для всей Украины: цель – ответственность общин

Начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский подчеркивает важность этого решения: "Экоинспекция Полесского округа продолжает нарабатывать судебную практику по результатам первого в Украине применения норм части второй статьи 107 Лесного кодекса Украины о взыскании ущерба в связи с ненадлежащим исполнением органами местного самоуправления".

Это касается именно тех лесов, которые не предоставлены в пользование, в случаях, когда виновных не удалось установить. Фактически это означает, что отныне местные общины не смогут уклоняться от ответственности за свои земли, даже если непосредственного "рубача" не поймали за руку.

"В итоге такая практика должна обеспечить надлежащее выполнение органами местного самоуправления обязанностей по контролю за использованием и охраной природных ресурсов, воспроизводством лесов, а самое главное – сохранением лесов Украины", – отмечает Медведовский.

Сейчас Инспекция ожидает получения судебных приказов, чтобы направить их в органы государственной исполнительной службы для принудительного взыскания средств из Пулинского поселкового совета. Это означает, что община действительно почувствует финансовую ответственность за произошедшее.

Этот случай – яркий пример того, как настойчивость и соблюдение закона могут привести к подлинным изменениям в защите окружающей среды. Станет ли это решение началом новой эры ответственности для всех местных советов за происходящее на их территории? Будем надеяться, что да.