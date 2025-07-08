Об этом сообщил глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин.

К проверкам привлекли 25 экипажей со всей страны. За первые 10 дней работники Службы проверили более 800 грузовиков, выписали штрафы более чем на 3 млн гривен.

«Это – шокирующий объем нарушений за сверхкороткий срок. Нигде в Украине я не видел таких цифр, как в Киеве», – заявил Глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин.

В первые дни усиленных мер фиксировали массовые нарушения: каждая третья фура была с перегрузкой.

Уже через несколько дней ситуация изменилась – лишь единичные, минимальные осевые перегрузки, «вызванные в основном человеческим фактором».

Каждое нарушение, подчеркнул Лагунин, – это угроза безопасности на дороге и дополнительные расходы по ремонту разбитой инфраструктуры. А следование нормам – залог устойчивого развития бизнеса, сохранение репутации и безопасности участников дорожного движения.

«Видю, что эти пару недель стали для рынка холодным душем. Но это только разминка. Мы сделали короткую паузу в несколько дней, и многие расслабились, подумав, что отработки завершились, а все разъехались домой, по своим территориальным подразделениям. Те, кто хотел пересидеть пару недель, а затем снова набросить пятерку тонн сверх нормы – сильно ошибся», – отметил глава Укртансбезопасности.

«Мы готовим еще много сюрпризов. Поэтому перевозчикам – пора забыть о хитростях. Соблюдать правила будет просто дешевле», – добавил Глава Укртрансбезопасности.

Согласно действующему законодательству штрафные санкции в случае перегрузки грузового автомобиля зависят от размера превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм:

- от 5% до 10% – 8500 грн;

- от 10% до 20% – 17000 грн;

- от 20% до 30% – 34000 грн;



- более 30% установленной нормы – 51000 грн;

- уклонение от контроля – 51000 грн.