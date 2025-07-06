Эти вопросы обсуждали во время фестиваля «ПаркФест: там, где говорит природа», состоявшегося в государственном «Межигорье» по случаю Дня работника природно-заповедного дела.

В мероприятии приняли участие Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, заместитель председателя комитета Елена Криворучкина, Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Украине по операционным вопросам Моника Ризал, представители иностранных дипломатических учреждений Молдовы, Бельгии, Польши, Азербайджана, Болгарии, представители Минсреды и учреждений ПЗФ со всей Украины.

"В результате агрессии россии в зону вторжения попало около 2 тысяч территорий и объектов ПЗФ общей площадью 1,8 млн га. Меотида, Джарилгацкий, Приазовский, Олешковские пески, Великий Луг, Белобережье Святослава, Нижнеднепровских, 8 заповедников. и 2 биосферных заповедника оккупированы. На территории Двуречанского НПП два года идут активные боевые действия. Гетманский район сегодня сумма ущерба ПЗФ достигает более 3 триллионов гривен", - подчеркнула Светлана Гринчук во время своего выступления.





По словам Министра, несмотря на военное время, работа по развитию сети ПЗФ продолжается. Только в прошлом году было создано 86 территорий и объектов ПЗФ площадью около 5 тыс. га. Наша цель – достичь европейского показателя заповедности, который в среднем в странах ЕС составляет около 26%. Так что есть куда двигаться.

"Важный вопрос - реформирование системы. Во время переговоров в Брюсселе с европейскими коллегами пришли к согласию – первый шаг к эффективному развитию природно-заповедного дела – это создание специализированного агентства. На рассмотрении Правительства находится законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины», который предполагает создание единого усилить институционную способность сферы", - отметила Светлана Гринчук.





Также в этом году практически все средства бюджетной программы по осуществлению природоохранных мероприятий направляются на нужды учреждений ПЗФ.





Светлана Гринчук также передала нацпаркам и заповедникам Полесского региона помощь от наших партнеров Глобального экологического фонда и ПРООН - оборудование для усиления охраны биоразнообразия и предупреждения пожаров, которое поможет работникам учреждений исследовать редкие виды растений и животных, мониторить изменения в экосистемах, а также реагировать на лесные и лесные.

В рамках ПаркФеста Министр Светлана Гринчук совместно с и.о. главы Госэкоинспекции Игорем Зубовичем также вручили символические подарки детям военных и оборудование для военнослужащих Центра специального назначения НГУ «Омега».

"Именно благодаря мужеству и самоотверженности их родителей, имеем возможность жить и работать здесь и сейчас. Поэтому меньше всего, что можем сделать, это подарить немного радости детям, а еще с детства показывать им красоту родной земли и воспитывать бережное отношение к природе", - поблагодарила Светлана Гринчук.