В то время, когда каждый вклад приближает победу, Государственная экологическая инспекция Украины передали украинским военным необходимое оборудование – бензиновый генератор и спутниковый модем Starlink.

Эта помощь является не просто техникой, а подлинной поддержкой, которая спасает жизнь и помогает координировать действия на передовой.

Важный визит и ценные подарки для фронта

Во время недавнего рабочего визита представители Государственной экологической инспекции Украины, возглавляемые и.о. главы Игорем Зубовичем осуществили важную миссию. По поручению Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук они передали украинским военным жизненно необходимое оборудование.

Прибывший на передовую груз включал бензиновый генератор и спутниковый модем Starlink. Эти предметы, на первый взгляд, могут показаться обычными, но для военных на фронте они являются подлинным спасением и ключом к эффективным действиям.

Энергия и связь: залог выживания и координации

В Госэкоинспекции подчеркивают, что надежное энергообеспечение и стабильная связь – это гораздо больше, чем просто техника. "Это поддержка, которая спасает жизнь, помогает координировать действия, держать оборону и защищать Украину", - говорится в сообщении. В современной войне без стабильной связи и источников энергии невозможно принимать оперативные решения, руководить подразделениями и даже обеспечивать безопасность бойцов.

Несокрушимый тыл: благодарность защитникам

Завершая свое сообщение, Госэкоинспекция выразила глубокую признательность украинским военным. "Мы благодарны нашим защитникам за мужество, силу и несгибаемость. Пока они держат щит страны — мы держим тыл. И каждый наш шаг в поддержке ВСУ — это вклад в победу", – подчеркивается в сообщении. армии. Бензиновый генератор и Starlink – это всего два предмета, но они символизируют несокрушимое единство украинского народа и поддержку международных партнеров в борьбе за свободу.



Начальник управления организационной деятельности Госэкоинспекции Украины Александр Федоренко также выразил благодарность постоянному партнеру – Благотворительному фонду молодежной инициативы «Надежда», помогающему в материально-техническом обеспечении наших военных.