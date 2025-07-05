В условиях войны, когда разрушаются дома и инфраструктура, возникает новая, скрытая угроза – асбест, который может наносить рак и наносить непоправимый вред окружающей среде.

Но теперь у Госэкоинспекции появился новый мощный инструмент борьбы! Благодаря Программе развития ООН в Украине инспекция получила уникальный поляризационный микроскоп , позволяющий обнаруживать смертельные асбестосодержащие волокна даже в воздухе. Это огромный шаг к усилению экологической безопасности и защите здоровья украинцев.

Невидимый враг: асбест после разрушений

В результате боевых действий значительная часть Украины испытала колоссальные разрушения – разрушенные жилые дома, промышленные объекты и критическая инфраструктура. Это не только боль и потери, но и скрытые экологические угрозы. Одной из таких опасностей является попадание асбестосодержащих материалов в окружающую среду. Эти материалы, содержащиеся в старых конструкциях зданий, при разрушении высвобождают микроскопические волокна, чрезвычайно опасные для здоровья.





Попадание асбеста в атмосферу несет прямые риски для людей, вызывая тяжелые заболевания, включая рак, и представляет потенциальную долговременную угрозу для окружающей среды. До недавнего времени обнаружение этих невидимых волокон было сложной задачей.











Уникальное оборудование: как работает новый микроскоп

Наконец, Госэкоинспекция Украины сделала значительный шаг в борьбе с этой угрозой. Как сообщили в ведомстве, благодаря Программе развития ООН в Украине инспекция получила современное лабораторное оборудование – поляризационный микроскоп Leica DM750P .

Во время визита представителей Программы развития ООН в Украину и руководства Госэкоинспекции Николай Слизовский , начальник отдела инструментально-лабораторного контроля Одесской области, продемонстрировал работу нового микроскопа.

Этот уникальный прибор позволяет обнаруживать асбестосодержащие волокна в образцах воздуха, пыли и минеральных материалов.

Оперативно идентифицировать типы асбеста (хризотиловый, амфиболовый и другие).

(хризотиловый, амфиболовый и другие). Уведомлять правоохранительные органы о фактах загрязнения асбестом, что позволит быстро реагировать на опасность.

о фактах загрязнения асбестом, что позволит быстро реагировать на опасность. Рассчитывать ущерб , причиненный асбестовым загрязнением, что является ключевым для привлечения виновных к ответственности и компенсации ущерба.

, причиненный асбестовым загрязнением, что является ключевым для привлечения виновных к ответственности и компенсации ущерба. Укреплять государственный экологический контроль в зоне боевых действий и вокруг нее, где риски загрязнения особенно высоки.

"Возможность фиксации фактов загрязнения асбестом в условиях войны – это защита как окружающей среды, так и здоровья людей. Мы благодарны международным партнерам за поддержку", - подчеркнул Николай Слизовский .

Будущее экоконтроля: стратегия, обучение и новые авто

Получение микроскопа – лишь часть больших изменений. После демонстрации оборудования состоялось рабочее совещание под председательством и.о. Председатели Госэкоинспекции Игоря Зубовича . Он сообщил об одобрении Правительством Стратегии реформирования государственного экологического контроля до 2029 года . Это долгосрочный план, который значительно повысит эффективность экологического надзора в Украине.

Запланирована адаптация и принятие в Украине соответствующих европейских стандартов , регламентирующих процедуры отбора проб и выявление асбестосодержащих материалов. Также в этом году сотрудники Госэкоинспекции пройдут обучение в Варшаве , чтобы овладеть навыками проведения таких исследований.

Приятной новостью стало и то, что вскоре инспекция получит новые автомобили Renault Duster со спецоборудованием для отбора проб воды и грунта, а также доукомплектована дронами . Это значительно увеличит возможности инспекторов на местах.

Проект финансируется правительством Швеции и, как напомнил Андрей Наконечный из ПРООН, инспекция может обращаться за помощью в получении расходных материалов.

Вся эта работа – это совместные усилия для защиты окружающей среды, здоровья украинцев и будущего нашей страны.