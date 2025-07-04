Сотни проверок, десятки административных протоколов и миллионы гривен рассчитанного ущерба, нанесенного природе. Кто и как вредит окружающей среде и насколько эффективно государство борется с нарушителями?

Масштабы проверок: кого ловят "на горячем"

С 27 июня по 3 июля 2025 г. территориальные и межрегиональные органы Государственной экологической инспекции Украины провели активную работу, осуществляя контроль за соблюдением природоохранного законодательства. За этот короткий период было проведено впечатляющее 423 мероприятия контроля. Это означает, что инспекторы выезжали на объекты, проверяли документы, принимали пробы и фиксировали возможные нарушения.

Результатом этой кропотливой работы стало составление 319 протоколов об административных правонарушениях. Это свидетельствует о том, что около двух третей проверок выявили определенные недостатки или прямые нарушения экологических норм. Каждый такой протокол – это шаг к привлечению к ответственности тех, кто пренебрегает правилами и наносит ущерб окружающей среде.

Штрафы и ущерб: миллионы для природы

Конечно, составление протоколов – это только первый шаг. За ним следуют штрафы и расчет ущерба. Общая сумма наложенных штрафных санкций за прошлую неделю составила 71 тысячу гривен. Хотя эта сумма может показаться небольшой на первый взгляд, она является частью гораздо большей картины.

Куда важнее размер рассчитанного ущерба, причиненного нарушением требований природоохранного законодательства. Эта сумма составила 2 миллиона 272 тысячи гривен. Это деньги, которые должны компенсировать ущерб, причиненный водоемам, почвам, лесам или воздуху. Кроме того, общая сумма предъявленных претензий и исков к нарушителям составила 1 миллион 897 тысяч гривен. Это означает, что государство активно требует возмещения за причиненный ущерб через судебные механизмы.

Средства возвращаются в бюджет: эффективность взыскания

Наиболее оптимистическим показателем является то, что значительная часть этих средств возвращается в государственный бюджет. За прошедшую неделю были взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 миллиона 382 тысячи гривен. Эта цифра включает не только свежие поступления, но и средства, взимаемые по ранее предъявленным претензиям и искам.

В общем, данные Госэкоинспекции свидетельствуют о том, что, несмотря на все вызовы, работа по контролю и привлечению к ответственности нарушителей природоохранного законодательства продолжается. Каждый взысканный миллион – это шанс на восстановление природы и сигнал для тех, кто пытается пренебрегать экологическими нормами, что государство не оставит их без ответа.