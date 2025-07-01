Госэкоинспекция Полесского округа одержала значительную победу в суде: государственное предприятие "Грозинское" должно заплатить почти 15 миллионов гривен за незаконную вырубку леса.

Это не просто победа, это сигнал всем, кто считает себя выше закона и вредит нашей природе. Как экоинспекторы доказали вину предприятия и почему эта история должна стать уроком для всех.

Масштабная вырубка и нарушение закона

В мае 2025 года Хозяйственный суд Житомирской области принял решение, ставшее важной победой для защитников природы. Он обязал государственное предприятие "Грозинское" уплатить в казну государства, а именно в специальный фонд охраны окружающей природной среды Коростенского городского территориального общества Житомирской области, более 14,6 миллиона гривен за ущерб, причиненный окружающей среде.

Эта история началась еще в июне 2023 года. Тогда Госэкоинспекция Полесского округа провела внеплановую проверку ГП "Грозинское". Оказалось, что на землях, которыми пользовалось предприятие, было незаконно вырублено 2668 деревьев. Среди пород – береза, ольха, сосна, осина и дуб. Это прямое нарушение Лесного кодекса Украины и Закона Украины "Об охране окружающей природной среды", обязывающих возмещать вред, причиненный природе.

Экоинспекция идет в суд: как добились справедливости

Поскольку ГП "Грозинское" отказалось добровольно возместить причиненный ущерб, Госэкоинспекции пришлось действовать решительно. "Поскольку вред, причиненный государству, предприятием в добровольном порядке и в положенный срок не был уплачен, Экоинспекция в ноябре 2024 года обратилась в Хозяйственный суд Житомирской области с иском о его взыскании в принудительном порядке", - рассказал начальник Экоинспекции Полесского округа Евгений Медведов.

Суд оперативно отреагировал: уже в декабре 2024 года было открыто производство по делу. И вот 28 мая этого года суд вынес решение в пользу государства. Это решение уже вступило в законную силу, поскольку срок для подачи апелляционной жалобы истек. Теперь Инспекция ожидает получения судебных приказов, которые будут направлены в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания средств с предприятия. Это означает, что миллионы за незаконную вырубку действительно вернутся в бюджет.

Дополнительные победы: отмененный лесорубный билет

Следует отметить, что это не единственная победа Госэкоинспекции над ГП "Грозинское". Еще в марте Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск Инспекции, признав противоправной выдачу лесорубного билета государственному предприятию. Суд также признал незаконными действия самого предприятия, связанные с выдачей этого документа. Эти судебные решения являются важным сигналом: никто не имеет права наказывать безнаказанно украинской природе, даже государственные предприятия. Это демонстрация того, что система правосудия способна защищать окружающую среду, а органы экологического контроля эффективно выполняют свои обязанности, борясь за сохранение наших лесов и ресурсов.