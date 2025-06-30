Когда Украина говорит о "зеленом восстановлении", что именно подразумевается? Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Программой развития ООН сделало решительный шаг к синхронизации этого важного процесса.

Глава министерства Светлана Гринчук презентовала законопроект "Об основах зеленого восстановления Украины", который должен объединить государство, бизнес и инвесторов единственным видением. Узнайте, как этот документ облегчит привлечение миллиардных "зеленых" инвестиций, что изменит для каждого сектора экономики и почему открытость в этом вопросе является ключевой для будущего Украины.





От Лугано в Рим: "Зеленое восстановление" как приоритет

С начала полномасштабного вторжения России слова "Build back better" и "Build back greener" стали неотъемлемой частью риторики относительно будущего Украины. Эти тезисы, впервые озвученные в 2022 году на Конференции по восстановлению Украины в Лугано, прошли путь через Лондон и Берлин, а в этом году снова прозвучат в Риме. Государство, бизнес, общественность и международные партнеры постоянно отмечают важность именно сбалансированного, экологического восстановления Украины. Однако, как отметила министр Светлана Гринчук, всегда ли мы вкладываем одинаковые смыслы в эти понятия? Имеем ли единственное понимание того, что же такое "зеленое восстановление"?

Именно для того чтобы синхронизироваться и двигаться единым курсом, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, совместно с UNDP Ukraine / ПРООН в Украине, разработало законопроект "Об основах зеленого восстановления Украины". Его первый драфт был презентован совсем недавно.

Единые правила для всех: Прозрачность и привлечение инвестиций

Этот документ, по словам Светланы Гринчук, должен стать настоящим правовым основанием, которое объединит всех в едином видении "зеленого восстановления".

«Этот документ должен стать правовой основой, которая объединит нас всех в едином видении зеленого обновления, позволит оперировать едиными понятиями, определит четкие понятные для всех критерии зеленых проектов, установит те принципы и правила, по которым мы будем восстанавливать каждый сектор экономики», — подчеркнула она.

Законопроект, во-первых, призван установить единую терминологию, внесяшую ясность и понимание, что именно является "зеленым восстановлением". Во-вторых, он значительно облегчит привлечение и освоение инвестиций. Это станет возможным благодаря имплементации европейской зеленой таксономии, которая упростит международным инвесторам процесс оценки и отбора украинских проектов. В качестве примера министр привела впечатляющие цифры: «В ЕС за 1,5 года компании инвестировали 440 млрд евро именно в зеленые инвестиции согласно зеленой таксономии ЕС».

Благодаря такой синхронизации, Украина сможет не только привлекать значительные средства – по меньшей мере €9.5 миллиардов в рамках Ukraine Facility должны быть направлены на зеленое восстановление – но и получать экспертную, техническую помощь и обмениваться опытом. Законопроект также имеет значительный потенциал для расширения других сфер, таких как зеленые облигации и корпоративные инвестиции, что открывает еще более широкие возможности для экономического роста.

Содержательное наполнение и призыв к сотрудничеству

Законопроект, состоящий из 7 разделов, не ограничивается только единой терминологией, критериями и принципами "зеленого обновления". Он также предусматривает проведение процедуры оценки устойчивости, предлагает регулирование для "зеленого" инвестирования, устанавливает особенности восстановления некоторых объектов (например, критической инфраструктуры) и закладывает основы надлежащего управления и системы стратегического планирования на уровне государства. Конечно, это только первые наработки, требующие детального обсуждения и совместной работы со всеми заинтересованными сторонами. Именно поэтому Министерство призывает всех приобщаться к дискуссии. Текст документа уже опубликован на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. «Мы ждем комментариев и предложений», — подчеркнула Светлана Гринчук. Отдельно будут организованы секторальные встречи для детального обсуждения законопроекта, ведь, как справедливо заметил глава ведомства, «от качества правового регулирования, которое мы сформируем сегодня, будет зависеть качество всего процесса восстановления уже завтра». Министерство демонстрирует полную открытость к дискуссиям и сотрудничеству, ведь только совместными усилиями можно построить лучшее, зеленое будущее для Украины.