Прошло время, но тень Чернобыля до сих пор висит над нами, особенно когда речь идет о землях, которые должны быть "мертвыми" для сельского хозяйства

Руководитель Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский раскрыл шокирующие факты: десятки тысяч гектаров загрязненных земель на Житомирщине до сих пор обрабатываются, а продукция из них может попадать на наши столы!





Когда безопасность под угрозой: опасные зоны до сих пор "работают" на сельское хозяйство

Недавно прошло важное выездное заседание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины, посвященное защите прав граждан, пострадавших от Чернобыльской АЭС. В нем принял участие и руководитель Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский, чьи специалисты активно вовлечены в работу комиссии. Заседание проходило под председательством Арсения Пушкаренко, среди участников были Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, народные депутаты, представители министерств, правоохранительных органов, местного самоуправления и общественных организаций.

Центральной темой обсуждения стало усиление социальной защиты "чернобыльцев" и, что особенно тревожно, вопрос использования территорий, до сих пор страдающих радиоактивным загрязнением. В центре внимания – шокирующие факты: получение продукции из потенциально опасных зон и другие противоправные действия, прямо угрожающие как окружающей среде, так и здоровью граждан.

Евгений Медведовский отметил остроту проблемы: "В настоящее время на территории Житомирской области насчитывается более 33 тыс. га сельскохозяйственных угодий, которые подверглись загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС и которые не должны использоваться в сельскохозяйственном производстве". Для лучшего понимания масштаба в Народицком районе загрязнено более трети всех сельскохозяйственных угодий. Однако, как установили специалисты Госэкоинспекции Полесского округа во время внеплановой проверки в июне 2021 года, существуют нередкие случаи возделывания этих земель и их использование в сельскохозяйственном производстве. Это вызывает огромное беспокойство, ведь такая продукция может быть опасной для потребления.

Незаконные решения и решительное вмешательство: как остановили "чернобыльских" аграриев

Евгений Медведовский привел конкретные примеры таких нарушений. По его словам, на момент проверки Народный поселковый совет принял 13 решений, которые фактически разрешали распоряжаться земельными участками из зоны радиоактивного загрязнения. бессознательно позволял возделывать радиоактивные земли.

К счастью, после решительного вмешательства Экоинспекции и сообщения правоохранительных органов, это вопиющее правонарушение было прекращено. Фигурантам дел в 2023 и 2025 годах были объявлены подозрения. Это свидетельствует о том, что государство, хоть и с опозданием, все же реагирует на такие угрозы.

Г-н Медведовский подчеркнул, что этот вопрос находится на постоянном контроле Экоинспекции во время проверок органов местного самоуправления. Цель – не допустить, чтобы в будущем возникала подобная угроза жизни и здоровью людей. Позиция Инспекции в этом вопросе однозначна и категорична: "Только в случае получения разрешения Кабинета Министров Украины, после тщательного обследования земель, подвергшихся в результате аварии на ЧАЭС, может приниматься решение о возможности безопасного их использования". Это важный принцип, который должен быть непреклонен.

Евроинтеграция и ответственность: вызов национального масштаба

Евгений Медведовский также акцентировал внимание на более широком аспекте этой проблемы. Незаконное использование земель в пострадавших зонах – это не просто локальное нарушение, это "вызов национального масштаба", который приобретает особую остроту в контексте евроинтеграционного курса Украины.

"Требования ЕС к безопасности окружающей среды, качеству пищевой продукции и управлению рисками значительно выше. И мы должны к ним стремиться - не только из-за необходимости, а по убеждению, что украинцы достойны лучших стандартов", - отметил он. Это не пустые слова, ведь вступление в Евросоюз требует от нас строгого соблюдения экологических норм и стандартов безопасности.

Решить эту сложную проблему, по словам главы Полесского округа, возможно только через "тесное взаимодействие Парламента, Правительства, профильных министерств, центральных органов исполнительной власти, научного сообщества и местных общин". Это вопрос не только закона, но и "доверия к государству: способно ли оно защитить своих граждан, гарантировать безопасную окружающую среду и соблюдение закона". Среди ключевых идей – внедрение общегосударственной политики управления территориями, пострадавшими в результате аварии на ЧАЭС.

"Это – о стратегии, ответственности и будущем, безопасность которого зависит только от нас", – подытожил Евгений Медведовский. Эти слова являются важным напоминанием о том, что судьба этих земель и, наконец, здоровье украинцев находится в наших руках.