Снимаем грифы ограничения – открываем доступ к информации о стратегических и критических минеральных ресурсах.



Это не просто о прозрачности, это о доверии. "Укрепление членских бизнес-объединений микро-, малых и средних предприятий в Украине", который внедряет Программа развития ООН в Украине в сотрудничестве с Министерством экономики Украины и при поддержке Швейцарии.





Открывая форум, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что впервые в истории нашего государства реализуется системная работа со странами-партнерами ради инвестиций в производство в Украине. Это же мнение продолжил и Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отметив, что восстановление Украины открывает перспективы тесного сотрудничества с иностранными инвесторами для реализации совместных проектов в высокомаржинальных секторах.

На панели, посвященной Американско-украинскому инвестиционному фонду, говорили о приоритетах Украины. Подчеркнула, что для Украины фонд – это окно возможностей для привлечения инвестиций в устойчивое зеленое восстановление страны.

"Наша цель - поиск баланса между развитием недропользования и защитой окружающей среды, интеграция украинских природных ресурсов и CRM в мировые цепи поставок, а также создание собственных стоимостных цепей. Важно начать новые этапы переработки в стране для выпуска продукции с большей добавленной стоимостью. Для этого необходимо привлекать инвестиционный капитал. перестраивается и Украина может стать одним из ключевых игроков, используя Фонд и другие инструменты”, - сообщила Светлана Гринчук.





По ее словам, на уровне государства уже сделан ряд шагов по формированию благоприятного инвестиционного климата - от реформирования отрасли до открытия геологической информации. Европейские партнеры в рамках проведенного в текущем году скрининга по переговорному разделу 20 (промышленная политика) также отмечают высокий уровень соответствия украинскому законодательству Регламента ЕС 2024/1252 (сырьевые ресурсы и критическое сырье).



Среди важных тезисов Светланы Гринчук:

совместно с Минэкономики на основе перечней стратегического и критического сырья, определенных в Европейском Акте о критическом сырье, US Defense Production Act и President Trump Executive Order, сформированы национальные перечни таких минеральных ресурсов;

сняты грифы-ограничения и открыт доступ к информации о стратегических и критических минеральных ресурсах, что позволяет улучшить операционное взаимодействие с партнерами и привлекать инвестиции;

по оцифровке данных мы продолжаем сотрудничество с @ЕБРР, в рамках которой уже оцифровано 6 тысяч геологических отчетов, планируем перевести в онлайн еще 60 тысяч книг и т.д. Работаем с геологическими службами Франции, Великобритании, Канады, которые готовы помочь нам повышать качество геологической информации;

"Украина имеет широкое поле возможностей для привлечения инвестиций, зеленого восстановления и устойчивого развития и создает все условия для движения в этом направлении" , - подытожила Министр.