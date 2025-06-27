Инспекторы Госэкоинспекции во второй раз разоблачили коммунальщиков Березанского горсовета на незаконной свалке. Теперь делом занимается полиция.

В феврале 2025 года экологические инспекторы уже фиксировали незаконную свалку бытовых отходов возле города Березань в Броварском районе Киевщины. Тогда была задокументирована выгрузка мусора прямо в лесопосадку спецтехникой коммунального предприятия Березанского горсовета.

Казалось бы, после такого разоблачения нарушители должны остановиться.

"Поймали с поличным" второй раз

26 июня 2025 года инспекторы Госэкоинспекции Столичного округа вернулись на тот же участок — и снова увидели машину того же КП, которая выгружала бытовой мусор.

Это уже не случайность, не "человеческий фактор", а системное нарушение закона, - подчеркивают экологи.

«Такие действия – прямое игнорирование природоохранного законодательства. Засор земли может иметь серьезные последствия для окружающей среды и здоровья людей», — говорят в инспекции.

Полиция изъяла технику

Чтобы остановить нарушения, инспекторы сразу же вызвали полицию.

Правоохранители оперативно отреагировали – транспортное средство изъяли, приняли заявление о преступлении и провели следственные действия на месте.

Ожидается открытие уголовного производства.

Пока продолжается следствие, в Госэкоинспекции отмечают: ни одна незаконная свалка не останется безнаказанной. В то же время инспекция поблагодарила полицию за скорую и четкую работу.

"Мы благодарны полицейским за профессионализм и поддержку. Только совместными усилиями можно навести порядок и заставить уважать природу", - отметили в инспекции.

Нелегальная свалка — это не просто грязь на обочине. Это угроза подземным водам, животным и, в конце концов, каждому из нас.