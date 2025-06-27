За неделю - с 20 по 26 июня 2025 года - Государственная экологическая инспекция Украины провела 411 проверок по всей стране.
- Составлено 339 админпротоколов.
- На нарушителей наложены штрафы на 105 тыс. грн, из которых 78 тыс. грн уже попали в бюджет.
Но самое главное — ущерб природе, исчисляемый миллионами.
Счет на миллионы
- Сумма ущерба из-за нарушения экозаконодательства — 4 млн 217 тыс. грн.
- Предъявлены претензии и иски на 2 млн 741 тыс. грн.
- Фактически взыскано (включая ранее предъявленные претензии) 3 млн 420 тыс. грн.
Эти цифры еще раз доказывают: несанкционированные действия против природы имеют цену, и она высока.
Наибольшие нарушения недели
Винницкая область
Предприятие «Заря Подолья» обвинили в выбросах вредных веществ в атмосферу сверх нормы. Сумма
претензии — 916 тыс. грн.
Житомирская область
В окрестностях Коростеня незаконно срубили 213 деревьев.
Ущерб оценен более чем в 1,9 млн грн.
Дело передано в полицию.
Черкасская область
Физическое лицо-предпринимателя разоблачили в незаконном вылове рыбы. Убыток
: 1 млн 190 тыс. грн.
Незаконные действия по природе — это не только вред окружающей среде, но серьезные финансовые потери для государства. Госэкоинспекция еженедельно фиксирует сотни нарушений, и почти в каждом из них речь идет о миллионах гривен.
Природу штрафами не вылечишь – но это шанс остановить тех, кто пытается заработать на ее уничтожении.