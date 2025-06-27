Загрязнение воздуха, вырубки деревьев и незаконный лов рыбы — вот лишь часть проблем, с которыми экоинспекторы столкнулись на прошлой неделе.

За неделю - с 20 по 26 июня 2025 года - Государственная экологическая инспекция Украины провела 411 проверок по всей стране.

Составлено 339 админпротоколов.

На нарушителей наложены штрафы на 105 тыс. грн, из которых 78 тыс. грн уже попали в бюджет.

Но самое главное — ущерб природе, исчисляемый миллионами.

Счет на миллионы

Сумма ущерба из-за нарушения экозаконодательства — 4 млн 217 тыс. грн.

Предъявлены претензии и иски на 2 млн 741 тыс. грн.

Фактически взыскано (включая ранее предъявленные претензии) 3 млн 420 тыс. грн.

Эти цифры еще раз доказывают: несанкционированные действия против природы имеют цену, и она высока.

Наибольшие нарушения недели

Винницкая область

Предприятие «Заря Подолья» обвинили в выбросах вредных веществ в атмосферу сверх нормы. Сумма

претензии — 916 тыс. грн.

Житомирская область

В окрестностях Коростеня незаконно срубили 213 деревьев.

Ущерб оценен более чем в 1,9 млн грн.

Дело передано в полицию.

Черкасская область

Физическое лицо-предпринимателя разоблачили в незаконном вылове рыбы. Убыток

: 1 млн 190 тыс. грн.

Незаконные действия по природе — это не только вред окружающей среде, но серьезные финансовые потери для государства. Госэкоинспекция еженедельно фиксирует сотни нарушений, и почти в каждом из них речь идет о миллионах гривен.

Природу штрафами не вылечишь – но это шанс остановить тех, кто пытается заработать на ее уничтожении.