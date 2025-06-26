Инициатива направлена на национально-патриотическое воспитание детей и объединила представителей силовых структур, государственных органов, кругов искусств и благотворительных организаций.
Запуск конкурса и благодарность Вооруженным Силам Украины
Национальная библиотека Украины для детей (НБУ для детей) 26 июня провела пресс-конференцию, где был презентован новый Всеукраинский конкурс детского рисунка «Отважным воинам и родной Украине – любовь и уважение благодарного ребенка!».
Алла Гордиенко поблагодарила Вооруженные Силы Украины за возможность продолжать деятельность, организовывать образовательные и воспитательные мероприятия для детей, а также партнерам за постоянную поддержку инициатив библиотеки.
Партнерская поддержка и участники пресс-конференции
Генеральный директор Алла Гордиенко отметила расширение круга партнеров детских библиотек, представив представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) и Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины. Был подчеркнут их вклад в формирование национально-патриотических ценностей у детей и поддержку творческих способностей в сложное военное время.
Новый конкурс проходит при поддержке:
- Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Народный депутат Украины Валерий Дубиль;
- Общественной организации "Украинская ассоциация работников библиотек для детей".
На пресс-конференции присутствовали представители организаторов и партнеров:
- Полковник Евгений Ерин – представитель ГУР МОУ;
- Максим Остапчук – представитель Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины;
- Александр Федоренко – начальник Управления организационной деятельности Государственной экологической инспекции Украины, глава ОО «Муниципальная лига Киева»;
- Николай Томенко – основатель Благотворительной организации «Фонд Николая Томенко «Родная страна»;
- Елена Стародубова – начальник отдела культуры Святошинской районной в Киеве государственной администрации;
- Тамара Чернявская – член Национального общества художников Украины, директор Благотворительной организации «Международный благотворительный фонд «НСХУ»;
- Лариса Захожа – директор ПП «Ларадент».
Условия и тематические направления конкурса
Официальный старт Конкурса – 28 июня (День Конституции Украины). Продлится до 1 октября (День защитников и защитниц Украины).
Цель Конкурса:
- Формирование высокого гражданского сознания, национальной идентичности и уважения к защитникам Родины.
- Содействие национально-патриотическому воспитанию личности, идентификации с государством, его историей и культурой.
- Содействие сохранению окружающей среды, единству и культурному развитию нации.
Тематические направления конкурсных работ:
- История, героическое прошлое и настоящее Украины;
- События русско-украинской войны;
- Выдающиеся современные фигуры в борьбе за независимость;
- Национальные традиции;
- Любовь к Родине;
- Охрана окружающей среды;
- Вера в Победу.
Участники конкурса: дети 6–18 лет, разделенные на три возрастные группы: 6–9 лет (1-4 класса), 10–14 лет (5–8 классы) и 15–18 лет (9–11 классы). Допускаются только индивидуальные работы в категории «Рисунок».
Работы следует присылать по адресу: 03190, г. Киев, ул. Януша Корчака, 60, Национальная библиотека Украины для детей.
Награждение и итоговые выступления
Торжественная церемония объявления и награждения победителей состоится 1 октября 2025 в НБУ для детей с участием организаторов и партнеров. Победители со всей Украины будут награждены, а те, кто не сможет прибыть, получат награды по почте.
Организаторы подписали Положение о конкурсе. В выступлениях партнеров, в частности, Евгения Ерина (ГУР МОУ) и Максима Остапчука (ЦСП «Омега» НГУ), подчеркивалась психологическая поддержка для воинов и важность инициативы для будущего поколения. Николай Томенко отметил необходимость формирования национальной идентичности с детства. Александр Федоренко подчеркнул роль конкурса в укреплении эмоциональной связи ребенка с нацией и выразил надежду на его многолетнюю традицию.
В завершение мероприятия было отмечено важность детского творчества для развития и исцеления. НБУ для детей приглашает всех украинских детей поучаствовать в конкурсе.