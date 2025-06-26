26 июня в Национальной библиотеке Украины для детей состоялась пресс-конференция, посвященная запуску Всеукраинского конкурса детского рисунка «Отважным воинам и родной Украине – любовь и уважение благодарного ребенка!».

Инициатива направлена ​​на национально-патриотическое воспитание детей и объединила представителей силовых структур, государственных органов, кругов искусств и благотворительных организаций.

Запуск конкурса и благодарность Вооруженным Силам Украины

Национальная библиотека Украины для детей (НБУ для детей) 26 июня провела пресс-конференцию, где был презентован новый Всеукраинский конкурс детского рисунка «Отважным воинам и родной Украине – любовь и уважение благодарного ребенка!».

Алла Гордиенко поблагодарила Вооруженные Силы Украины за возможность продолжать деятельность, организовывать образовательные и воспитательные мероприятия для детей, а также партнерам за постоянную поддержку инициатив библиотеки.

Партнерская поддержка и участники пресс-конференции

Генеральный директор Алла Гордиенко отметила расширение круга партнеров детских библиотек, представив представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) и Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины. Был подчеркнут их вклад в формирование национально-патриотических ценностей у детей и поддержку творческих способностей в сложное военное время.

Новый конкурс проходит при поддержке:

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Народный депутат Украины Валерий Дубиль;

Общественной организации "Украинская ассоциация работников библиотек для детей".

На пресс-конференции присутствовали представители организаторов и партнеров:

Полковник Евгений Ерин – представитель ГУР МОУ;

Максим Остапчук – представитель Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины;

Александр Федоренко – начальник Управления организационной деятельности Государственной экологической инспекции Украины, глава ОО «Муниципальная лига Киева»;

Николай Томенко – основатель Благотворительной организации «Фонд Николая Томенко «Родная страна»;

Елена Стародубова – начальник отдела культуры Святошинской районной в Киеве государственной администрации;

Тамара Чернявская – член Национального общества художников Украины, директор Благотворительной организации «Международный благотворительный фонд «НСХУ»;

Лариса Захожа – директор ПП «Ларадент».

Условия и тематические направления конкурса

Официальный старт Конкурса – 28 июня (День Конституции Украины). Продлится до 1 октября (День защитников и защитниц Украины).

Цель Конкурса:

Формирование высокого гражданского сознания, национальной идентичности и уважения к защитникам Родины.

Содействие национально-патриотическому воспитанию личности, идентификации с государством, его историей и культурой.

Содействие сохранению окружающей среды, единству и культурному развитию нации.

Тематические направления конкурсных работ:

История, героическое прошлое и настоящее Украины;

События русско-украинской войны;

Выдающиеся современные фигуры в борьбе за независимость;

Национальные традиции;

Любовь к Родине;

Охрана окружающей среды;

Вера в Победу.

Участники конкурса: дети 6–18 лет, разделенные на три возрастные группы: 6–9 лет (1-4 класса), 10–14 лет (5–8 классы) и 15–18 лет (9–11 классы). Допускаются только индивидуальные работы в категории «Рисунок».

Работы следует присылать по адресу: 03190, г. Киев, ул. Януша Корчака, 60, Национальная библиотека Украины для детей.

Награждение и итоговые выступления

Торжественная церемония объявления и награждения победителей состоится 1 октября 2025 в НБУ для детей с участием организаторов и партнеров. Победители со всей Украины будут награждены, а те, кто не сможет прибыть, получат награды по почте.

Организаторы подписали Положение о конкурсе. В выступлениях партнеров, в частности, Евгения Ерина (ГУР МОУ) и Максима Остапчука (ЦСП «Омега» НГУ), подчеркивалась психологическая поддержка для воинов и важность инициативы для будущего поколения. Николай Томенко отметил необходимость формирования национальной идентичности с детства. Александр Федоренко подчеркнул роль конкурса в укреплении эмоциональной связи ребенка с нацией и выразил надежду на его многолетнюю традицию.

В завершение мероприятия было отмечено важность детского творчества для развития и исцеления. НБУ для детей приглашает всех украинских детей поучаствовать в конкурсе.