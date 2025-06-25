Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Московского округа.
Инспекторы провели внеплановую проверку и обнаружили: предприятие без разрешения отбирало воду из двух артезианских скважин по проспекту Петра Григоренко, 1-Ж. Кроме того, участок, на котором расположены скважины, использовался без надлежащего оформления прав на землю.
Это прямое нарушение законодательства — в частности, статей 19 и 23 Кодекса Украины о недрах.
«Компания производила забор подземных вод без какого-либо специального разрешения. Это не просто формальность — это серьезное нарушение, которое наносит ущерб как государству, так и окружающей среде», — отмечают в Госэкоинспекции.
Чтобы урегулировать ситуацию без суда, экологи обратились в ООО «КАСПИЙ 777» с письменной претензией — предприятию предлагают возместить нанесенный ущерб добровольно. Если реакции не последует, дело будет передано в суд.
Самовольное использование природных ресурсов не только незаконно, но и опасно. Такие действия могут приводить к истощению подземных вод, загрязнению источников и потерям бюджета. Поэтому контроль за этим в фокусе государственного экологического надзора.