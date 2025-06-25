Кабинет Министров принял Стратегию реформирования государственного экологического контроля до 2029 года. Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

«Это не просто документ — это четкий план действий и одновременно сигнал нашим международным партнерам и ЕС: мы готовы изменять подходы к охране окружающей среды», — написала глава министерства в Facebook.

В ближайшее время планируется запуск пилотных проектов в трех региональных подразделениях экологической инспекции — Полесском, Юго-Западном и Центральном округах. Также стартует активная работа по изменению законов и принятию правительственных актов, которые обеспечат полноценную реализацию стратегии.

По словам Светланы Гринчук, реформа базируется на переходе от карательной к превентивной модели экоконтроля. Цель — не просто выявлять нарушения, а прежде всего предотвращать вред окружающей среды, внедряя современные инструменты и прозрачные процедуры.

Среди ключевых шагов стратегии:

ликвидация дублирования функций между разными органами - эконадзор должен осуществлять единый интегрированный орган;

неотвратимая ответственность за вред окружающей среде – не только штраф, но и обязательное устранение последствий;

создание лабораторий нового поколения, которые будут работать по европейским стандартам;

запуск экологической "скорой помощи" - оперативной службы реагирования, которая будет работать круглосуточно;

инвестиции в человеческий капитал: страхование, достойная оплата, обучение, приоритетное трудоустройство ветеранов.

«Реформа невозможна без квалифицированных и мотивированных людей. Поэтому мы делаем ставку на постоянное обучение, прозрачные конкурсы и справедливую оплату труда.

Кроме того, на заседании правительства был утвержден порядок трансграничных консультаций при выдаче интегрированных экологических разрешений, а также сделан еще один шаг к присоединению Украины к Соглашению об открытом море.

«Ждем подписи Президента. После этого сможем присоединиться к Соглашению и начать его ратификацию», - добавила министерша.

Реформа экоконтроля — один из ключевых шагов на пути евроинтеграции и практического внедрения экостандартов, которые уже давно работают в странах ЕС.