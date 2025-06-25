И.о. Председатели Госэкоинспекции Игорь Зубович, Председатель Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко и заместитель Председателя Комитета Елена Криворучкина, совместно с заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Викторией Киреевой по приглашению правления IMPEL Network открыли первую управленческую деятельность Украина с иностранными партнерами: EU Commission, UNEP, OECD, Austria Environment Agency и членами сети IMPEL Network.

Среди первоочередных приоритетов в работе Координационной группы по предложениям международных партнеров были выбраны следующие:

изучение потребностей Госэкоинспекции и других органов, осуществляющих деятельность в сфере защиты окружающей среды;

создание экспертных и рабочих групп по разработке законодательства в сфере защиты окружающей среды, осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды и наработка ключевых принципов осуществления государственного экологического контроля для обновления текущего законодательства, с учетом евроинтеграционных процессов;

обеспечение взаимодействия с международными партнерами и донорами, в том числе в рамках деятельности Green Recovery Platform;

разработка практических вариантов и возможностей создания в Украине мониторингового агентства без использования государственного бюджета.

В целом, украинские и международные стейкхолдеры договорились о создании рабочих/экспертных групп для использования международных практик и лучших доступных техник и технологий по следующим направлениям:

разработка предложений для законодательных инициатив (Legislation)

разработка предложений по методологии (Methodology)

усиление институциональной способности государственных органов

техническая поддержка (замена и обновление оборудования)

инициатива по созданию Команды поддержки реформирования Госэкоинспекции (Reform Support Team)

Также международными партнерами было согласовано предложения по внутренним документам контролироваться сетью IMPEL Network для обеспечения эффективности проектов и инициатив в пользу Украины.