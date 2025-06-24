24 июня Государственная экологическая инспекция Украины приняла участие в важном семинаре, посвященном обновлению Лесного кодекса Украины с учетом европейских норм.

Мероприятие проходит в Киеве, на базе НУБиП, в смешанном формате и объединяет представителей министерств, ученых, международных партнеров и общественность.

Цель семинара – проанализировать действующее лесное законодательство, найти слабые места и сформулировать пути его гармонизации с законодательством Европейского Союза. Также обсуждаются результаты перевода лесоводческих терминов и европейских нормативов.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба. Он подчеркнул, что обновление законодательства — не просто требование времени, а ключ к эффективному управлению лесами:

«Системное обновление Лесного кодекса – это необходимый шаг в направлении евроинтеграции. Оно позволит усилить защиту лесных ресурсов, наладить прозрачные механизмы контроля и повысить доверие к государственным институтам».

Отдельно он обратил внимание на необходимость реформирования экологического надзора в лесной отрасли с четкими правилами и современными подходами к отчетности.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба. Он подчеркнул, что обновление законодательства — не просто требование времени, а ключ к эффективному управлению лесами:

«Системное обновление Лесного кодекса – это необходимый шаг в направлении евроинтеграции. Оно позволит усилить защиту лесных ресурсов, наладить прозрачные механизмы контроля и повысить доверие к государственным институтам».

Отдельно он обратил внимание на необходимость реформирования экологического надзора в лесной отрасли с четкими правилами и современными подходами к отчетности.

В Госэкоинспекции подчеркивают: участие в таких мероприятиях — это не формальность, а реальный вклад в построение современного европейского законодательства для украинских лесов.