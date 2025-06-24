В Житомирской области браконьерские рыболовные сетки превратятся в маскировочные сетки для наших военных.

Инспекторы Госэкоинспекции Полесского округа передали почти 8,5 километров изъятых рыболовных сеток воинам 135-го отдельного батальона управления Десантно-штурмовых войск ВСУ .

Этот сеточный материал станет основой для маскировочных средств, которые поедут на передовую — туда, где продолжаются активные бои. Таким образом, то, что было незаконным орудием для вреда природе, теперь будет служить обороне страны.





«С первых дней полномасштабной войны мы поддерживаем наших защитников и продолжаем это делать. Среди бойцов и 9 наших коллег из Инспекции. Все имеющиеся ресурсы стараемся использовать с пользой для армии», — отметил начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский .

Госэкоинспекция подчеркивает: поддержка ВСУ — это не разовый жест, а постоянная и системная работа. И каждый шаг — даже превращение браконьерских сеток в средства для фронта имеет значение.