За неделю - с 13 по 19 июня - экоинспекторы по всей Украине успели провести 431 мероприятие контроля и зафиксировать почти 400 нарушений.

В результате на нарушителей наложили штрафы на 93 тысячи гривен, из которых 78 тысяч уже попали в бюджет.

Но самое интересное — это сумма ущерба, нанесенного природе: 17 миллионов 534 тысячи гривен . Еще 28 миллионов – сумма выставленных претензий и исков. Часть уже удалось взыскать – более 3 миллионов гривен.

Вот несколько самых громких случаев:

Винниччина :

В заказнике «Гопчица» незаконно срубили 205 деревьев — ущерб для природы составил более 2,1 млн грн . Инспекция уже обратилась в полицию.

: В заказнике «Гопчица» незаконно срубили — ущерб для природы составил более . Инспекция уже обратилась в полицию. Житомирщина :

Массовая гибель рыбы на реке Случ возле Пединковской ГЭС. Ущерб - более 3,4 млн грн . Дело тоже передали полиции.

: Массовая гибель рыбы на реке Случ возле Пединковской ГЭС. Ущерб - . Дело тоже передали полиции. Ивано-Франковщина :

На территории нацпарка «Гуцульщина» срубили 123 дерева — без разрешений. Ущерб оценен почти в 17 млн ​​грн . Претензия выставлена ​​местному лесхозу.

: На территории нацпарка «Гуцульщина» срубили — без разрешений. Ущерб оценен . Претензия выставлена ​​местному лесхозу. Киевщина :

ООО «Каспий 777» добывало подземную воду без разрешения - за это компании насчитали более 580 тыс. грн . А еще более 5,6 млн грн ущерб нанес Чернобыльскому биосферному заповеднику — из-за незаконного использования ресурсов в заповедной зоне.

: ООО «Каспий 777» добывало подземную воду без разрешения - за это компании насчитали . А еще более ущерб нанес Чернобыльскому биосферному заповеднику — из-за незаконного использования ресурсов в заповедной зоне. Одесщина :

В нацпарке «Тузловские лиманы» рыбачили без разрешений. Сумма ущерба - более 3 млн грн . Дело уже передали в суд.

: В нацпарке «Тузловские лиманы» рыбачили без разрешений. Сумма ущерба - . Дело уже передали в суд. Городские

советы Лебедина и Глухова должны заплатить более 800 тыс . грн и около 800 тыс. грн. грн соответственно – за засорение земельных участков.

советы Лебедина и Глухова должны заплатить . и соответственно – за засорение земельных участков. Черниговщина :

В Батуринской общине срубили 122 дерева — ущерб свыше 2,7 млн ​​грн .

Экоинспекция отмечает: штрафы и претензии – это не финальная цель, а попытка заставить нарушителей отвечать за вред природе. А вот понесут ли они ответственность — покажет реакция судов и силовиков.