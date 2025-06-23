В результате на нарушителей наложили штрафы на 93 тысячи гривен, из которых 78 тысяч уже попали в бюджет.
Но самое интересное — это сумма ущерба, нанесенного природе: 17 миллионов 534 тысячи гривен . Еще 28 миллионов – сумма выставленных претензий и исков. Часть уже удалось взыскать – более 3 миллионов гривен.
Вот несколько самых громких случаев:
- Винниччина :
В заказнике «Гопчица» незаконно срубили 205 деревьев — ущерб для природы составил более 2,1 млн грн . Инспекция уже обратилась в полицию.
- Житомирщина :
Массовая гибель рыбы на реке Случ возле Пединковской ГЭС. Ущерб - более 3,4 млн грн . Дело тоже передали полиции.
- Ивано-Франковщина :
На территории нацпарка «Гуцульщина» срубили 123 дерева — без разрешений. Ущерб оценен почти в 17 млн грн . Претензия выставлена местному лесхозу.
- Киевщина :
ООО «Каспий 777» добывало подземную воду без разрешения - за это компании насчитали более 580 тыс. грн . А еще более 5,6 млн грн ущерб нанес Чернобыльскому биосферному заповеднику — из-за незаконного использования ресурсов в заповедной зоне.
- Одесщина :
В нацпарке «Тузловские лиманы» рыбачили без разрешений. Сумма ущерба - более 3 млн грн . Дело уже передали в суд.
- Городские
советы Лебедина и Глухова должны заплатить более 800 тыс . грн и около 800 тыс. грн. грн соответственно – за засорение земельных участков.
- Черниговщина :
В Батуринской общине срубили 122 дерева — ущерб свыше 2,7 млн грн .
Экоинспекция отмечает: штрафы и претензии – это не финальная цель, а попытка заставить нарушителей отвечать за вред природе. А вот понесут ли они ответственность — покажет реакция судов и силовиков.