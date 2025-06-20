Лето – это про пикники, прохладу у воды и природу вокруг. Но стоит помнить: река — не помойка и не сцена для дискотек.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа напомнила правила, которые помогут не испортить отдых себе, природе и не получить штраф.

Отдыхать можно по-человечески: просто не оставляйте следов

Мусор — даже, на первый взгляд, «безобидный» — вредит рекам. Объедки, салфетки, пластик, пакеты — все это попадает в воду, вредит рыбе, птицам и засоряет берег.





Что нужно помнить:

Все, что привезли на природу – уберите с собой.

Органические отходы тоже оставляют след в природе.

Нарушение – это штраф: от 51 до 119 гривен (для граждан).

Костер — только в сказках. В реальной жизни – это пожар

Берега рек часто покрыты сухой травой. Один неосторожный огонь — и есть настоящая беда.

Штраф за самовольный обжиг травы - от 3060 до 6120 гривен.

Лучше вообще избегать разведения костров в прибрежной зоне. Это опасно для вас, природы и окружающих.

Растения у реки – не сорняки, а природные фильтры

Камыш, кувшинки, рогозы — это не просто кусты. Они очищают воду, укрепляют берега и дают убежище лягушкам, птицам и рыбам. Топтать или вырывать их – прямой путь к разрушению экосистемы.

За уничтожение растений из Красной книги штраф 340-510 грн + конфискация добытого.

Природа любит тишину

Громкая музыка, крики, петарды – все это шумовое загрязнение, вызывающее стресс у животных. Птицы бросают гнезда, рыбы меняют поведение, а также выдры убегают от «развлекательных» программ. Хотите отдохнуть — оставьте и в другом покое.

Не лезьте с удочкой, когда это запрещено

Даже если нерест рыбы уже завершился – в некоторых регионах до 30 июня действует запрет на отлов раков и рыбы в так называемых придаточных водах. А это – болота, заливы, старые русла.





Рыболовить нельзя до конца июня на водоемах Житомирщины и Ровенщины.

Увидели нарушения — не проходите мимо

Если вы заметили:

мусор,

выжигание травы,

запрещенную рыбалку,

или кто-то сливает что-нибудь в воду —

зафиксируйте все на фото, сохраните координаты и сообщите экоинспекцию:

Через сайт: Екозагроза

Житомирщина: 068-717-03-34/(0412) 46-49-54





Ровенщина: 098-429-86-90 / (0362) 62-00-33

И напоследок: природа – не декорация. Она жива. И если мы хотим иметь чистые реки завтра — следует вести себя ответственно уже сегодня.