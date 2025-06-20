О его полномочиях, юрисдикции и компетенции рассказал в эфире национального телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и международному сотрудничеству Арсений Пушкаренко.





«Наше государство остается сторонником создания Специального трибунала с мандатом Генеральной Ассамблеи ООН. В истории уже было два прецедента Спецтрибуналов – для бывшей Югославии и по Руанде. Их создавали решениями Совета Безопасности ООН. Учитывая право вето россии в Совбезе, это решение маловероятно, поэтому Украина продолжает работать над соответствующим мандатом от Генассамблеи Организации Объединенных Наций», — отметил народный депутат.

Он пояснил, что речь идет именно о трибунале, преследующем преступления агрессии. Римский статут определяет четыре основных вида международных преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления, преступления агрессии. Однако Международный уголовный суд не имеет компетенции по поводу преступлений агрессии. На сегодняшний день им выдан ряд ордеров на арест путина, шойгу, герасимова, львово-беловой и других россиян по подозрению в совершении международных военных преступлений в Украине.

Парламентарий назвал позорным прецедентом визит путина в Монголию в сентябре 2024 года. Несмотря на ратификацию этим государством Римского устава, лидер РФ не был задержан по ордеру МКС, хотя иммунитет главы государства не позволяет игнорировать ордер на арест. До этого путин с начала широкомасштабного вторжения против Украины боялся посещать страны, где действует юрисдикция Международного уголовного суда, включая ЮАР и Бразилию.

Арсений Пушкаренко напомнил, что в прошлом году Украина также ратифицировала Римский устав с заявлением по статье 124 относительно лишения юрисдикции МКС по статье 8 «Военные преступления» на 7 лет. Что касается решения 35 стран — членов Совета Европы о создании Специального трибунала за преступления агрессии России против Украины, то это важный шаг к предотвращению избежания военно-политическим руководством РФ ответственности и логическое продолжение Реестра ущерба для Украины, который был образован на четвертом Саммите Совета Европы как первый шаг.









«Именно этот Специальный трибунал должен стать дополнением к расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, начатого Международным уголовным судом три года назад, и восполнить пробелы в расследовании этих преступлений. Важно, что заложены правовые основы для работы этого Спецтрибунала, которые приемлемы для Украины и сохраняют принципы неотвратимости наказания для всех — в том числе для так называемой тройки: президента, премьер-министра и министра иностранных дел России. Все они – международные военные преступники. И создание Специального трибунала призвано в будущем вынести соответствующие приговоры», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.

Спецтрибунал будет работать в Гааге, где уже работает Международный центр, который систематизирует преступления России в Украине.













