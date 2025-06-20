Ущерб для государства оценили более чем в 1,19 миллиона гривен.

Нелегальный промысел возле села Луковица: что произошло

18 июня 2025 года во время природоохранного рейда на Каневском водохранилище, недалеко от села Луковица Каневского района, экоинспекторы обнаружили факт грубого нарушения правил промыслового рыболовства.

Рыбалка, работавший в промышленном режиме, проигнорировал действующие нормы, утвержденные Министерством аграрной политики. В частности, он не придерживался требований правил, касающихся отлова во внутренних водных объектах. А именно – нарушил пункт 7 раздела III Правил промыслового рыболовства, регулирующих допустимые условия отлова и защиту водных ресурсов.

Ущерб на миллион: как это повлияет на рыбное хозяйство

В результате противоправных действий государству, а точнее — рыбному хозяйству Украины, нанесен ущерб на сумму 1 миллион 190 тысяч 884 гривны. Это не просто цифры – это ресурсы, которые могли бы быть сохранены, приумножены или использованы для восстановления рыбных запасов.

Что дальше: виновного ищут, ущерб готовится возмещать

Государственная экологическая инспекция уже приступила к процедуре привлечения виновного к ответственности. Кроме штрафных санкций, инспекция будет добиваться полного возмещения ущерба, нанесенного государству.





Это один из примеров того, как пренебрежение правилами наносит ущерб не только природе, но и бюджету страны. А рыбные ресурсы – не безграничны, и если не заботиться о них сейчас, следующие поколения могут остаться без них вообще.