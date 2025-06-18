Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» передала медицинские грузы в 12 больниц в трех регионах Украины — Харьковщине, Винницкой области и Киеве.

Инициаторами гуманитарной миссии стали соучредитель фонда Вита Присяжнюк и Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.

«Наши врачи не должны думать, где найти чистый халат или перчатки. Их задача – спасать жизнь. Все остальное мы должны закрывать в тылу. Поэтому мы быстро реагируем на запросы и привозим то, что действительно нужно», — отмечает Вита Присяжнюк.

Медицинские грузы сформированы в соответствии с реальными запросами больниц — с учетом их нагрузок, профиля и неотложных потребностей. Благотворители доставили в больницы операционные наборы, хирургические и расходные материалы, инструменты, халаты, перевязочные средства и оборудование для ежедневной работы с ранеными и тяжелыми пациентами.

Это помощь, позволяющая врачам не тратить силы на поиски самого необходимого, а сосредоточиться на главном лечении.

Эту миссию удалось реализовать благодаря объединению усилий с партнерами.