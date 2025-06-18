Всего — более 210 стволов, среди которых разные породы. Государство уже потеряло почти два миллиона гривен. Рассказываем, где именно это произошло, кто ищет виновных и чем это может обернуться.

14 июня экологи, лесники и представители местных властей вместе обследовали леса на территории Коростенского общества. Они проверяли земли, которые юридически не закреплены ни за одним учреждением — то есть ничейные. И именно здесь их ждало неприятное открытие.



По результатам проверки обнаружили два места незаконных рубок. И масштабы поражают.

Локация №1: между Коростенем и Искоростью

На этом участке вырезали 150 деревьев. Среди них — деревья разных пород, обладающие большой экологической ценностью.

Ущерб окружающей среде и бюджету — более 1,6 миллиона гривен.

Локация №2: за пределами села Растяжин

Здесь ситуация несколько меньше, но не менее тревожна: 63 дерева были уничтожены без разрешения.

Сумма ущерба - более 240 тысяч гривен.

Итого: более 210 деревьев и 1,9 миллиона гривен потерь

Всего незаконно уничтожены 213 деревьев. Общая сумма ущерба превышает 1 миллион 900 тысяч гривен. Для окружающей среды это означает меньше кислорода, больше эрозии почв, потеря среды для животных.

Кто будет отвечать?

Как отметил руководитель Полесской экоинспекции Евгений Медведовский, дело уже на контроле:

«Мы передадим все материалы правоохранительным органам, чтобы выяснить, кто это сделал и заставить их отвечать по закону».

Но если виновных не найдут, то возмещать ущерб придется из бюджета общины. Такие правила прописаны в Лесном кодексе.

Почему это важно?

Это не просто "очередная рубка". Это звонкий сигнал, что незакрепленные земли становятся легкой добычей для тех, кто хочет заработать на древесине. А расплачиваться за это могут все — из-за изменения климата, потери зеленых зон, или даже из карманов налогоплательщиков.