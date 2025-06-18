Запах цитруса или хвои дома может быть приятным, но не безопасным.

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба предупреждает: многие бытовые средства вредят здоровью — и особенно опасны для детей.

Уборка — опаснее грязь?

Мы моем пол с ароматом лаванды, распыляем морской бриз в ванной и натираем мебель блестящими полиролями. Все ради чистоты. Но на самом деле дышим коктейлем из десятков токсичных веществ.

По словам Дмитрия Зарубы, бытовая химия в наших домах часто не менее опасна, чем городской смог. И это не преувеличение.

Что внутри моющих средств?

Вот несколько веществ, которые можно найти в привычных чистящих средствах:

Летучие органические соединения (VOC) — быстро испаряются и легко попадают в легкие.

Формальдегид — канцероген, обнаруженный в дезинфекторах и напольных средствах.

Фталаты – отвечают за «приятный» запах, но вредят гормональной системе.

Аммонийные соединения раздражают кожу и слизистую, особенно при длительном использовании.

К чему это приводит?

Международные исследования ВОЗ, EPA и других организаций указывают на серьезные последствия:

постоянная усталость, головная боль, головокружение;

кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы;

гормональные сбои, особенно опасные для детей и беременных;

нарушение концентрации, ухудшение памяти.

В некоторых городах Европы, например в Париже, Осло и Барселоне, уже предлагают запретить химические средства в детских садах и школах.

Мир меняется. А мы?

В США, штат Калифорния принял закон, обязывающий полностью раскрывать состав средств для уборки, включая ароматизаторы.

В ЕС жесткие ограничения на формальдегид, хлор, фосфаты. А германские государственные учреждения давно перешли на органическую бытовую химию.

Украинская реальность: чем мы дышим дома?

Наиболее опасными являются:

освежители воздуха в баллонах;

средства для чистки унитазов и сантехники;

полироли для мебели;

универсальные спреи с ароматами.

Все это – основные источники вредных испарений в доме.

Что можно сделать уже сейчас?

Откажитесь от ароматизаторов в баллончиках.

Читайте состав. Если он неясен или отсутствует – не покупайте.

Выбирайте простые средства: уксус, сода, лимон, эфирные масла (но с осторожностью – они не подходят аллергикам).

Всегда проветривайте помещение после уборки.

Отдавайте предпочтение химии с экомаркировкой или кратким составом.

И главное – не доверяйте «свежему запаху»

По словам Зарубы, "аромат весеннего леса" - это не природа, а более 20 химических соединений. И каждая из них – это нагрузка на организм, которую мы вдыхаем каждый день.

Чистота должна быть не ароматной, а безопасной.