Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба предупреждает: многие бытовые средства вредят здоровью — и особенно опасны для детей.
Уборка — опаснее грязь?
Мы моем пол с ароматом лаванды, распыляем морской бриз в ванной и натираем мебель блестящими полиролями. Все ради чистоты. Но на самом деле дышим коктейлем из десятков токсичных веществ.
По словам Дмитрия Зарубы, бытовая химия в наших домах часто не менее опасна, чем городской смог. И это не преувеличение.
Что внутри моющих средств?
Вот несколько веществ, которые можно найти в привычных чистящих средствах:
- Летучие органические соединения (VOC) — быстро испаряются и легко попадают в легкие.
- Формальдегид — канцероген, обнаруженный в дезинфекторах и напольных средствах.
- Фталаты – отвечают за «приятный» запах, но вредят гормональной системе.
- Аммонийные соединения раздражают кожу и слизистую, особенно при длительном использовании.
К чему это приводит?
Международные исследования ВОЗ, EPA и других организаций указывают на серьезные последствия:
- постоянная усталость, головная боль, головокружение;
- кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы;
- гормональные сбои, особенно опасные для детей и беременных;
- нарушение концентрации, ухудшение памяти.
В некоторых городах Европы, например в Париже, Осло и Барселоне, уже предлагают запретить химические средства в детских садах и школах.
Мир меняется. А мы?
В США, штат Калифорния принял закон, обязывающий полностью раскрывать состав средств для уборки, включая ароматизаторы.
В ЕС жесткие ограничения на формальдегид, хлор, фосфаты. А германские государственные учреждения давно перешли на органическую бытовую химию.
Украинская реальность: чем мы дышим дома?
Наиболее опасными являются:
- освежители воздуха в баллонах;
- средства для чистки унитазов и сантехники;
- полироли для мебели;
- универсальные спреи с ароматами.
Все это – основные источники вредных испарений в доме.
Что можно сделать уже сейчас?
- Откажитесь от ароматизаторов в баллончиках.
- Читайте состав. Если он неясен или отсутствует – не покупайте.
- Выбирайте простые средства: уксус, сода, лимон, эфирные масла (но с осторожностью – они не подходят аллергикам).
- Всегда проветривайте помещение после уборки.
- Отдавайте предпочтение химии с экомаркировкой или кратким составом.
- И главное – не доверяйте «свежему запаху»
По словам Зарубы, "аромат весеннего леса" - это не природа, а более 20 химических соединений. И каждая из них – это нагрузка на организм, которую мы вдыхаем каждый день.
Чистота должна быть не ароматной, а безопасной.