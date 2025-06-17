Земля трескается, фермеры сеют наугад, в колодцах – самый ил. Украина входит в зону большой засухи. И это не гипотеза, а уже наша реальность.

Во Всемирный день борьбы с опустыниванием первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба бьет тревогу: засуха больше не исключение — она становится новой нормой для украинского климата.

Согласно новым климатическим исследованиям, во всех регионах Украины — от Полесья до Юга — стремительно растет количество сверхсухих периодов. Когда-то они случались раз в несколько лет, теперь ежегодно.

Хуже всего — на юге. В Херсонской, Одесской, Николаевской областях фиксируют до 17(!) периодов сильной засухи на сезон. Это почти весь вегетационный период – без дождя.

«Грунт теряет влагу быстрее, чем получает ее с неба. Вода просто не успевает пропитать землю», – объясняет Заруба.

Урожай падает, фермеры выживают как могут

Подсолнечник, пшеница, кукуруза – все дает меньше урожая. А иногда вообще ничего. В 2020 году засуха уничтожила более 400 тысяч гектаров озимых. И это только начало.

Фермеры на юге вынуждены сеять "вслепую", не зная, будет ли хоть капля дождя. Аграрии остаются без доходов, села без работы, страна без зерна.

Не только фермерская проблема

Города также на границе: реки мелеют, водоснабжение становится нестабильным, леса сохнут даже в Полесье — регионе, где еще недавно вода стояла по колено.

«Когда-то болотистое Полесье — высыхает. Лесостепь - теряет плодородие. Это не фантастика, это Украина в 2025 году», — пишет Заруба.

А это означает снижение продовольственной безопасности всей страны.

Что дальше?

Будущее зависит от нас. Если человечество хотя бы отчасти ограничит глобальное потепление, мы сможем адаптироваться. Но если все оставить как есть — юг Украины может превратиться в полупустыню.

Что делать уже сейчас?

Переходить на засухоустойчивые культуры

Устанавливать системы орошения

Восстанавливать леса и защищать почвы от перегрева

Модернизировать водосборные системы

И самое главное – перестроить аграрную политику

«Климат меняется. Должны меняться и мы»

Это уже не дело экологов или фермеров – это вызов для всех. Когда вода исчезает — ее не заменишь ничем. И когда нет влаги – нет и хлеба.