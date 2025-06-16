Дмитрий Заруб на собственном примере доказывает: выращивать овощи и ягоды без «химии» вполне реально. И результат — вкуснее, полезнее и безопаснее.

Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруб поделился в телеграмме своим личным опытом экологического земледелия. Вернувшись с дачи, он показал фото сочной и сладкой клубники, которую вырастил без химических препаратов.

«На фото – моя клубника. Сладкая, сочная, без капли химического яда», — написал чиновник.

Только биопрепараты – никаких ядохимикатов

Заруба отметил, что уже несколько лет выращивает овощи и ягоды исключительно с помощью биопрепаратов. По его словам, этот подход вполне оправдал себя, хотя в промышленных масштабах полностью перейти на «чистое» земледелие пока сложнее.

"Конечно, я понимаю, что в промышленных масштабах это гораздо сложнее, но вся Европа пытается переходить на экологическое выращивание и потребление", - отметил он.

В чем секрет?

Дмитрий Заруба подробно рассказал, какие биопрепараты использует:

Триходермин – природный препарат, защищающий растения от гнили и грибковых болезней. Он не только помогает клубнике, но и полезен винограду, персикам, малине и другим культурам.

– природный препарат, защищающий растения от гнили и грибковых болезней. Он не только помогает клубнике, но и полезен винограду, персикам, малине и другим культурам. Метаризин — борется с почвенными вредителями, в частности личинками и майскими жуками. При этом безопасен для людей и природы.

«Я возделываю землю перед посадкой и еще пару раз за сезон. Без фанатизма. А в результате — ешь ягоду прямо из грядки, не мой даже (шучу, мой все же)», — с улыбкой добавил чиновник.

Призыв пробовать

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции призвал украинцев не опасаться экспериментировать и постепенно переходить на экологическое выращивание.

«Кто тоже выращивает без химии — напишите, чем пользуетесь. А если еще не пробовали – советую. Это реально и это вкусно. И детям не страшно дать», — подытожил Дмитрий Заруба.

Напомним, тема экологического земледелия в последние годы набирает популярность как в Украине, так и во всем мире. Экологически чистая пища становится не только модной, но и необходимой для здоровья людей и сохранения природы.