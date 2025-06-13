Даже под звуки сирен и взрывов украинцы не умалчивают о нарушении своих прав.

Офис Омбудсмана Украины обнародовал отчет о ситуации с правами человека за прошлый год. В Житомирской области свои жалобы подали более 3 тысяч человек. Какие проблемы больше всего беспокоят граждан — дальше в материале.

Не просто отчет, а голос сопротивления

В Житомире был презентован Ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека за 2024 год. Документ представил региональный представитель Омбудсмана Юрий Погодицкий.

«Это больше, чем просто статистика и отчеты. Это свидетельство сопротивления, борьбы и веры в справедливость, которые объединили тысячи украинцев», – отметил он.

За год в Офис Омбудсмана поступило более 123 тысяч обращений со всей Украины. Из них 3393 – от жителей Житомирской области. И это только официально зарегистрированные случаи.











Семья военных - среди самых активных заявителей

Чаще всего в Омбудсман обращаются женщины — они подали более 63% заявлений. Доля мужчин – чуть больше 35%.

Отдельную категорию составляют обращения от членов семей военных, особенно тех, чьи родные находятся в плену или пропали без вести. Таких обращений – более четверти всех. Эта категория заявителей постоянно растет из-за длительного характера войны.

Самые болезненные вопросы: от экологии до тюрем

Во время форума «Ежегодный доклад Уполномоченного: региональное измерение — Житомирская область» обозначили главные проблемы, с которыми сталкиваются люди:

нарушение экологических прав на фоне войны;

условия содержания людей в местах несвободы;

защита прав детей;

проблемы военных и их семей;

сложности с доступом к питьевой воде, что становится критически важным в военных условиях.

"Мы стоим на защите прав людей", - подчеркнул Юрий Погодицкий.



