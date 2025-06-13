Офис Омбудсмана Украины обнародовал отчет о ситуации с правами человека за прошлый год. В Житомирской области свои жалобы подали более 3 тысяч человек. Какие проблемы больше всего беспокоят граждан — дальше в материале.
Не просто отчет, а голос сопротивления
В Житомире был презентован Ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека за 2024 год. Документ представил региональный представитель Омбудсмана Юрий Погодицкий.
«Это больше, чем просто статистика и отчеты. Это свидетельство сопротивления, борьбы и веры в справедливость, которые объединили тысячи украинцев», – отметил он.
За год в Офис Омбудсмана поступило более 123 тысяч обращений со всей Украины. Из них 3393 – от жителей Житомирской области. И это только официально зарегистрированные случаи.
Семья военных - среди самых активных заявителей
Чаще всего в Омбудсман обращаются женщины — они подали более 63% заявлений. Доля мужчин – чуть больше 35%.
Отдельную категорию составляют обращения от членов семей военных, особенно тех, чьи родные находятся в плену или пропали без вести. Таких обращений – более четверти всех. Эта категория заявителей постоянно растет из-за длительного характера войны.
Самые болезненные вопросы: от экологии до тюрем
Во время форума «Ежегодный доклад Уполномоченного: региональное измерение — Житомирская область» обозначили главные проблемы, с которыми сталкиваются люди:
- нарушение экологических прав на фоне войны;
- условия содержания людей в местах несвободы;
- защита прав детей;
- проблемы военных и их семей;
- сложности с доступом к питьевой воде, что становится критически важным в военных условиях.
"Мы стоим на защите прав людей", - подчеркнул Юрий Погодицкий.
Образование для детей с оккупированных территорий и новые исследования
Особое внимание в отчете было уделено и детям с временно оккупированных территорий. Для них вопрос доступа к образованию, безопасности и документам становится все сложнее.
В этом году впервые было подготовлено несколько отдельных докладов, посвященных ситуации именно на Житомирщине. Они рассматривают проблемы доступа к образованию, соблюдение прав в местах несвободы и обеспечение базовых прав граждан во время войны.
Государство обязано, общество — контролирует
«Права человека не живут отдельно от людей. Там, где есть право, есть и ответственность. Государство обязано защищать. Мы напоминать, контролировать, действовать», — подчеркнул представитель Омбудсмана.
Напомним, что еще в мае 2025 года Верховная Рада Украины официально утвердила ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца по итогам 2024 года.