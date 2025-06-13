Уходящая неделя стала настоящим вызовом для нарушителей природы Государственная экологическая инспекция Украины активно работала, выявив сотни нарушений и выставив счета на десятки миллионов гривен за нанесенный ущерб.

От лесных пожаров на Полтавщине, которые повлекли загрязнение воздуха, до незаконных вырубок на Ивано-Франковской области и груды мусора в Запорожье – узнайте, кто платит за разрушенную окружающую среду и какие громкие дела уже переданы в полицию.

Масштабы экологического надзора: штрафы, убытки и бюджетные поступления

С 6 по 12 июня 2025 года Государственная экологическая инспекция Украины не сидела, сложа руки. Ее работники провели более 345 проверок по всей стране, обнаружив немало неприятных фактов. Результат: 410 протоколов об административных правонарушениях – это значит, что сотни людей и компаний были пойманы на нарушениях экологических норм.

Общая сумма штрафов, которые инспекторы наложили на нарушителей, составила 90 тысяч гривен . И что самое важное – 80 тысяч гривен из этой суммы уже поступили в Государственный бюджет. Это свидетельствует о том, что экологические требования не просто игнорируются, но имеют реальные финансовые последствия для тех, кто их нарушает.

Кроме штрафов, за нарушение природоохранного законодательства были начислены убытки на потрясающую сумму – 51 миллион 953 тысячи гривен .

Общая сумма претензий и исков, предъявленных Госэкоинспекцией, составляет 1 миллион 478 тысяч гривен . А уже взыскано, как добровольно, так и принудительно, 7 миллионов 547 тысяч гривен убытков (сюда входят и претензии, которые были предъявлены ранее). Эти цифры свидетельствуют о том, что борьба за чистую окружающую среду ведется активно, и государство заставляет нарушителей отвечать за свои действия.

Громкие дела недели: где и как уничтожали природу Украины

На этой неделе особо отличилось несколько регионов, где инспекторам пришлось работать особенно напряженно:

Запорожская область: Инспекция Южного округа обнаружила значительное засорение земельного участка в Запорожье отходами разного происхождения. За это начислено 4 миллиона 130 тысяч 973 гривны убытков . Материалы уже переданы в областную полицию, чтобы виновные были найдены и наказаны. Это напоминание о том, что сорить, где угодно, – дорого и противозаконно.

Инспекция Южного округа обнаружила значительное засорение земельного участка в Запорожье отходами разного происхождения. За это начислено . Материалы уже переданы в областную полицию, чтобы виновные были найдены и наказаны. Это напоминание о том, что сорить, где угодно, – дорого и противозаконно. Ивано-Франковская область: В Карпатском округе экоинспекторы обнаружили дерзкую незаконную порубку 123 сырорастущих деревьев разных пород. И это не просто в лесу, а на территории национального природного парка "Гуцульщина", имеющего особый природоохранный статус! За такое варварство начислено 16 миллионов 849 тысяч 500 гривен ущерба . Дело уже передано в полицию Косовского района.

В Карпатском округе экоинспекторы обнаружили дерзкую разных пород. И это не просто в лесу, а на территории национального природного парка "Гуцульщина", имеющего особый природоохранный статус! За такое варварство начислено . Дело уже передано в полицию Косовского района. Полтавская область: Здесь "отличилась" возгорание лесного массива на территории Вороньковского лесничества. В результате этого произошли неорганизованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух . полиции.

Здесь "отличилась" возгорание лесного массива на территории Вороньковского лесничества. В результате этого произошли выбросы . полиции. Тернопольская область: Инспекция выявила серьезные нарушения в Подволочиском поселковом совете по соблюдению природоохранного законодательства. Речь шла о порче земель из-за засорения . Экоинспекция предъявила исковые требования на возмещение ущерба в размере 4 миллиона 714 тысяч 595 гривен . И здесь есть приятная новость: 11 июня Верховный Суд оставил в силе решение предыдущих инстанций, обязав уплатить эту сумму, и средства были уплачены в полном объеме ! Это показывает, что иногда справедливость побеждает, и местные власти все-таки отвечают за свои действия.

Инспекция выявила серьезные нарушения в Подволочиском поселковом совете по соблюдению природоохранного законодательства. Речь шла о . Экоинспекция предъявила исковые требования на возмещение ущерба в размере . И здесь есть приятная новость: 11 июня Верховный Суд оставил в силе решение предыдущих инстанций, обязав уплатить эту сумму, и ! Это показывает, что иногда справедливость побеждает, и местные власти все-таки отвечают за свои действия. Черновицкая область: В Каменском сельском совете Черновицкого района неизвестные засорили земельный участок твердыми бытовыми отходами. За это начислено 1 миллион 231 тысяча 466 гривен убытков . Материалы также направлены в областную полицию, что свидетельствует о системной проблеме с утилизацией мусора.

В Каменском сельском совете Черновицкого района неизвестные засорили земельный участок твердыми бытовыми отходами. За это начислено . Материалы также направлены в областную полицию, что свидетельствует о системной проблеме с утилизацией мусора. Черниговская область: Батуринскому городскому совету предъявлена ​​претензия на сумму 1 миллион 60 тысяч 178 гривен за незаконную рубку 65 деревьев разных пород на территории Батуринского общества. Это еще одно свидетельство того, что лес страдает незаконной деятельностью, и ответственность за это несут, в частности, и органы местного самоуправления.

Эти данные Госэкоинспекции – это не просто цифры, это реальные примеры того, как человеческая халатность и преступные действия наносят вред нашей природе. И одновременно это надежда на то, что система контроля работает, и рано или поздно за все придется платить. Ведь окружающая среда – это наше общее богатство, и его защита – наша общая обязанность.