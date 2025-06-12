Вечером 11 июня 2025 г. на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» государственные экологические инспекторы зафиксировали серьезное нарушение природоохранного законодательства.
Нарушители ловили рыбу в период нереста — когда любой лов запрещен — прямо посреди озера Шаганы, вблизи села Трихатки Белгород-Днестровского района. Для незаконного промысла они использовали лесную сетку и заходили в воду вброд. Никаких разрешений на лов рыбы у них не было.
Камбала - под запретом
По информации Госэкоинспекции Юго-Западного округа, браконьеры выловили 65 особей камбалы-глоссы и одну особь камбалы-калкан.
«На территориях природно-заповедного фонда действуют особо жесткие ограничения. Эти экосистемы чрезвычайно уязвимы, и любое нарушение баланса может иметь длительные последствия для природы», — отметили в ведомстве.
Ущерб вычислили в миллионы
По подсчетам экологов, ущерб, причиненный браконьерами, составил более 3 миллионов гривен — точная сумма составляет 3 070 961 гривну. На виновных составили протоколы по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь им грозит не только штраф, но и возмещение нанесенного ущерба.
Проблема системная
Такие нарушения — не единичны.
"Это не просто вопрос незаконной рыбалки - это прямой удар по всей экосистеме лиманов, которые и без того страдают от изменения климата, антропогенной нагрузки и общего снижения уровня воды", - отмечают специалисты.
Охрана продолжает работать
Госэкоинспекция отмечает, что совместные рейды с полицией и пограничниками на территории «Тузловских лиманов» будут продолжены. Нарушителей предупреждают: за ущерб, причиненный природе, придется отвечать.