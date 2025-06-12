Вечером 11 июня 2025 г. на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» государственные экологические инспекторы зафиксировали серьезное нарушение природоохранного законодательства.

Нарушители ловили рыбу в период нереста — когда любой лов запрещен — прямо посреди озера Шаганы, вблизи села Трихатки Белгород-Днестровского района. Для незаконного промысла они использовали лесную сетку и заходили в воду вброд. Никаких разрешений на лов рыбы у них не было.

Камбала - под запретом

По информации Госэкоинспекции Юго-Западного округа, браконьеры выловили 65 особей камбалы-глоссы и одну особь камбалы-калкан.

«На территориях природно-заповедного фонда действуют особо жесткие ограничения. Эти экосистемы чрезвычайно уязвимы, и любое нарушение баланса может иметь длительные последствия для природы», — отметили в ведомстве.

Ущерб вычислили в миллионы

По подсчетам экологов, ущерб, причиненный браконьерами, составил более 3 миллионов гривен — точная сумма составляет 3 070 961 гривну. На виновных составили протоколы по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь им грозит не только штраф, но и возмещение нанесенного ущерба.

Проблема системная

Такие нарушения — не единичны.