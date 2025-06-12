Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук предупреждает: очередная волна российской агрессии наносит колоссальный ущерб природе, и этот ущерб не ограничивается только территорией Украины.

Об этом она заявила на конференции ОБСЕ по вопросам климата и безопасности.

«Каждая ночная атака россии – это, по меньшей мере, резкое повышение загрязнения воздуха. Разрыв одной ракеты влечет за собой 60 кг выбросов», — подчеркнула министерша.

По ее словам, только с 1 июня этого года Россия выпустила по Украине почти 2,5 тысячи воздушных целей — шахедов, крылатых и баллистических ракет. И каждый запуск добавляет свою долю загрязнения атмосферы.

«10 дней обстрелов Одессы — это более 344 тонн вредных веществ в воздухе. Цена такого террора – 26 тысяч долларов ущерба. А только одна ночь обстрелов Киева с 9 на 10 июня – это 1902 тонны выбросов или около 140 тысяч долларов США нанесенного ущерба», – привела примеры Гринчук.

И это только часть проблемы. По словам министерши, за первые десять дней июня зафиксировано более 82 случаев повреждений различных объектов — горят автомобили, склады, здания, предприятия и даже больницы.





«Есть и другие кейсы этого июньского безумия россии: повреждение в Луцке, пожар на промышленном объекте Львовщины, попадание дрона в промышленный объект на Сумщине, пожар на автобазе и в складских помещениях в Тернополе, возгорание многоквартирных домов и детской железной дороги на Харьковщине Херсонщине», — добавила глава министерства.

В целом с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 8 тысяч случаев ущерба окружающей среде. Совокупный ущерб уже превышает 94 миллиарда долларов США.

Но проблема гораздо глубже. Последствия войны затрагивают не только Украину, но и весь континент, ведь загрязнение не останавливается на границах.

«Эта война оказывает губительное влияние на климатическую систему и экосистемы всего континента. Каждый день войны отдаляет нас от климатически нейтрального, "зеленого" будущего. Выбросы парниковых газов за 3 года полномасштабного вторжения уже превышают 230 миллионов тонн CO₂. Год войны в Украине соответствует годовым выбросам такой страны как Бельгия», — подчеркнула Светлана Гринчук.

По ее словам, мы не можем ждать завершения боевых действий, чтобы начать восстанавливать окружающую среду. «Мир стремительно меняется, но возникает острая потребность в единстве вокруг вопросов окружающей среды. Только вместе сможем построить устойчивое развитие и наше зеленое будущее», — резюмировала она.