Эксперты из ЕС приехали в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа, чтобы рассказать, как работает новый европейский регламент EUDR, контролирующий вырубку лесов и борьбу с незаконной заготовкой древесины.
10 июня 2025 экологи, чиновники, лесоводы, правоохранители и международные эксперты встретились в Житомирской области. Говорили о том, как Украина должна организовать эффективный контроль над лесами, чтобы соответствовать правилам Евросоюза, куда страна активно интегрируется.
Речь шла, в частности, о:
- новые подходы к планированию и контролю лесопользования;
- как с помощью современных технологий отслеживать незаконные вырубки;
- как организовать работу экоинспекций в условиях войны
Ездили смотреть и на последствия вырубок
Участники делегации посетили территорию, где в 2024 году экологи зафиксировали масштабную незаконную вырубку - 582 дерева уничтожили на коммунальной земле Харитоновской общины. Ущерб нанесли почти 6 миллионов гривен. Дело сейчас расследуют правоохранители.
Также гостям показали, как экоинспекторы фиксируют подобные нарушения, как составляют акты, как согласовывают свои действия с Минсреды и как добиваются взыскания компенсаций в суде.
Почему это важно
Начальник Полесской экоинспекции Евгений Медведовский объяснил, что работа над таким контролем — важный шаг к евроинтеграции. Ведь принятый в ЕС регламент EUDR строго ограничивает импорт древесины из стран, в которых нет прозрачного учета вырубок. Если Украина хочет экспортировать свою продукцию, она должна четко показать: каждое дерево срублено законно.
"Предложения и идеи, которые мы сегодня обсудили, станут основой для новых законов, которые помогут сделать экологический контроль в Украине более действенным, современным и приближенным к европейским стандартам", - сказал Медведовский.
Европейские правила – шанс для перемен
В конце концов, введение таких стандартов — это не только внешняя политика или торговля. Это реальный шанс для Украины сохранить свои леса, улучшить состояние окружающей среды, защитить здоровье людей и сделать страну более устойчивой к экологическим угрозам.