В Полесском округе обсуждали, как Украина может перенять европейский опыт сохранения лесов.

Эксперты из ЕС приехали в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа, чтобы рассказать, как работает новый европейский регламент EUDR, контролирующий вырубку лесов и борьбу с незаконной заготовкой древесины.

10 июня 2025 экологи, чиновники, лесоводы, правоохранители и международные эксперты встретились в Житомирской области. Говорили о том, как Украина должна организовать эффективный контроль над лесами, чтобы соответствовать правилам Евросоюза, куда страна активно интегрируется.

Речь шла, в частности, о:

новые подходы к планированию и контролю лесопользования;

как с помощью современных технологий отслеживать незаконные вырубки;

как организовать работу экоинспекций в условиях войны

Ездили смотреть и на последствия вырубок

Участники делегации посетили территорию, где в 2024 году экологи зафиксировали масштабную незаконную вырубку - 582 дерева уничтожили на коммунальной земле Харитоновской общины. Ущерб нанесли почти 6 миллионов гривен. Дело сейчас расследуют правоохранители.

Также гостям показали, как экоинспекторы фиксируют подобные нарушения, как составляют акты, как согласовывают свои действия с Минсреды и как добиваются взыскания компенсаций в суде.

Почему это важно

Начальник Полесской экоинспекции Евгений Медведовский объяснил, что работа над таким контролем — важный шаг к евроинтеграции. Ведь принятый в ЕС регламент EUDR строго ограничивает импорт древесины из стран, в которых нет прозрачного учета вырубок. Если Украина хочет экспортировать свою продукцию, она должна четко показать: каждое дерево срублено законно.

"Предложения и идеи, которые мы сегодня обсудили, станут основой для новых законов, которые помогут сделать экологический контроль в Украине более действенным, современным и приближенным к европейским стандартам", - сказал Медведовский.

Европейские правила – шанс для перемен

В конце концов, введение таких стандартов — это не только внешняя политика или торговля. Это реальный шанс для Украины сохранить свои леса, улучшить состояние окружающей среды, защитить здоровье людей и сделать страну более устойчивой к экологическим угрозам.