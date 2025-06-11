Хотя у Украины нет океанских побережий, наше государство активно вовлекается в международную борьбу за сохранение морских экосистем.

Министерство защиты окружающей среды Светлана Гринчук рассказала, почему Украина поддерживает Соглашение об открытом море и завершает все юридические процедуры для его подписания.

Мир готовится защищать Мировой океан

Во французской Ницце продолжается третья Конференция ООН по океану. К ней присоединились представители более 120 стран.

«Это первый в мире международный документ, объединяющий усилия стран и установивший правовые механизмы защиты биоразнообразия и экосистем фактически на двух третях Мирового океана или половине земной поверхности», — объясняет Светлана Гринчук.

Документ был принят в 2023 году. Для того чтобы соглашение начало действовать, его должны ратифицировать не менее 60 стран. 50 государств уже подали ратификационные документы, еще 15 заявили о готовности присоединиться в ближайшее время.

Зачем это Украине, если океана у нас нет?

Светлана Гринчук приводит сразу несколько причин:

Изменение климата и охрана природы. Соглашение поможет Украине выполнить международные обязательства по сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата. В частности, это касается обязательств по Конвенции по биологическому разнообразию, предусматривающей защиту 30% территорий и океанов до 2030 года.

Соглашение поможет Украине выполнить международные обязательства по сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата. В частности, это касается обязательств по Конвенции по биологическому разнообразию, предусматривающей защиту 30% территорий и океанов до 2030 года. Политическая позиция. Присоединение к Соглашению еще один шаг в сторону ЕС и поддержка общей позиции цивилизованного мира.

Присоединение к Соглашению еще один шаг в сторону ЕС и поддержка общей позиции цивилизованного мира. Противодействие агрессору. «Это наша возможность участвовать в международных дискуссиях, влиять на решения по морскому биоразнообразию и противодействовать интересам россии, которая это соглашение не поддерживает», — отмечает глава министерства.

«Это наша возможность участвовать в международных дискуссиях, влиять на решения по морскому биоразнообразию и противодействовать интересам россии, которая это соглашение не поддерживает», — отмечает глава министерства. Защита Черного моря. Украина сможет привлекать внимание международного сообщества к экологическим преступлениям России в Черном море и Крыму.

Украина сможет привлекать внимание международного сообщества к экологическим преступлениям России в Черном море и Крыму. Развитие науки и индустрии. Соглашение откроет новые возможности для украинских ученых и развития таких отраслей, как химическая и фармацевтическая промышленность, которые могут работать с генетическими ресурсами океана.

Защита океанов – общее дело всего мира

По словам Гринчук, состояние морских экосистем, климатическая стабильность и продовольственная безопасность неразрывно связаны. Украина хоть и не имеет океанского побережья, но является частью мирового экологического сообщества.

«Цивилизованный мир сегодня единственный в понимании, что состояние морских экосистем, климатическая стабильность и продовольственная безопасность взаимосвязаны. И Украина является не только частью, а полноправным участником этого сознательного международного сообщества», — подчеркнула Светлана Гринчук.

Работа над присоединением к Соглашению продолжается – юридические процедуры на финальной стадии. Украина готовится стать одним из государств, которые примут на себя общую ответственность за судьбу Мирового океана.