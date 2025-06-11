Микропластик уже давно не является просто темой для ученых.

Сегодня он — невидимый враг, попадающий в воду, воздух, еду и даже в наши легкие. Дмитрий Заруба, первый заместитель председателя Госэкоинспекции, объяснил, почему пластиковые отходы становятся токсичными угрозами для здоровья украинцев.

Микропластик: что это такое и почему он везде

Каждый день мы имеем дело с пластиком: пакеты в магазинах, упаковки, одежда, косметика, зубная паста – список можно продолжать без конца. Но самая большая опасность скрывается не в привычных нам пластиковых бутылках или пакетах, а в том, чего мы не видим.

Микропластик — это крошечные частицы пластика менее 5 миллиметров. Они появляются при разрушении крупных пластиковых предметов или производятся специально для промышленных нужд. Такие частицы попадают в воздух, которым мы дышим, в воду, которую мы пьем, и, наконец, в наш организм.

Невидимая угроза здоровью и природе

«Пластиковые отходы — это не просто мусор, лежащий под ногами. Это токсическое наследие, которое мы оставляем не только себе, но и будущим поколениям», — отметил Дмитрий Заруба в комментарии для канала Киев 24 News .

Попадая в окружающую среду, микропластик накапливается в организмах животных и рыб, а затем и на наших столах. Есть данные, что микрочастицы могут оседать в легких человека, вызывая воспалительные процессы, аллергии, а в перспективе более серьезные проблемы со здоровьем.

Что делать уже сейчас

По словам Зарубы, только штрафами проблему не решить. Необходимо изменять саму культуру обращения с пластиком. Контрольные органы должны жестко реагировать на нарушения, но каждый гражданин также может внести свой вклад:

отказываться от лишнего пластика в обиходе;

сортировать отходы;

поддерживать программы по переработке;

следить за чистотой воды и природы вокруг.

«Этот вопрос не только экологической безопасности, но и здоровья всей нации и будущего наших детей», — подчеркнул Заруба.





Микропластик - новый вызов для Украины

В Украине проблема микропластика еще только начинает набирать обороты, но чем дольше мы ее игнорируем — тем большие масштабы она приобретет. Поэтому экологи призывают всех не оставаться равнодушными: сегодняшние привычки каждого из нас формируют завтрашнее лицо окружающей среды.